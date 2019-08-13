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вторник, 13 августа 2019 17:01

Рассекретили первые тренды осени, которые достойны внимания
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В магазинах, бутиках, шоу румах, даже на базарах начали появляться вещи для осеннего сезона.

Gazeta.ua предлагает отправляться за покупками вооружившись модным гидом самых трендовых вещей осенней коллекции.

1. Бежевый цвет. Капучино, ваниль или кемел: бежевая палитра - достойная альтернатива базовым белому и черному. Аксессуары с необычными принтами придадут образу модного звучания.

Автор: elle.ua
  Бежевая палитра цветов в тренде
Бежевая палитра цветов в тренде

2. Змеиный принт. Хищный змеиный принт пришел на смену леопарду, который уже надоел.

Автор: elle.ua
  Змеиный принт пришел на смену леопарду
Змеиный принт пришел на смену леопарду

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3. Одежда в клетку. Модное сочетание в этом сезоне - два принта в одном образе.

Автор: elle.ua
  Одежда в клеточку на пике моды
Одежда в клеточку на пике моды

4. Цветы. Осенний букет отличается от весеннего - узор крупнее, цвета более приглушенные. Чтобы образ не выглядел "как из бабушкиного сундука", миксуйте крестьянские блузы и платья с хайповимы панамами и обувью необычной формы.

Автор: elle.ua
  Цветы и блузы - тренды этой осени
Цветы и блузы - тренды этой осени

5. Тандем черного и белого. Классическое сочетание, которое никогда не выйдет из моды. Обратите внимание на вещи с минимальным количеством декора.

Автор: elle.ua
  Сочетание белого и черного -беспроигрышный вариант в мире моды
Сочетание белого и черного -беспроигрышный вариант в мире моды

Перед новым сезоном модницы начали тщательнее следить за фэшн-показами и гламурными тусовками. Чтобы облегчить задачу модного глянца, бутикам и главным модницам, Институт цвета Pantone каждые полгода представляет палитру оттенков - настоящих хитов будущего времени года.

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