Пышные формы: показали изысканные наряды для женщин plus size

Фото: instagram.com/s.t.y.l.e.g.u.i.d.e

Женщины с пышными формами могут больше подчеркнуть красоту, если правильно подберут образ.

Примеры самых ярких и изысканных нарядов на каждый день для размера plus size показала стилист Яна Платонова в Instagram.

Plus size начинается с 50-52 размера. Мid size - это, преимущественно, L. Но варианты стилиста подойдут и для него.

Эксперт отмечает, что размерная сетка сейчас условна. Надо больше внимания обращать на то, как вещь выглядит на фигуре. Бывает, что женщины с размером XS покупают одежду L и XL, которая выглядит на них хорошо.

Одежда plus size может быть романтического варианта для прогулки летним вечером или поездки за город. В ней не жарко, но выглядит образ изысканно и привлекательно.

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Для делового стиля в офис, на бизнес-встречу или с коллегами лучше выбирать сарафаны и юбки длиной в пол, классические брюки с топами, рубашки, пиджаки. Следует обращать внимание на детали, потому что они могут точно дополнить образ.

Стиль кэжуал - универсальный.

Аксессуары - это топовая вещь, которая дополняет и делает эффектным даже самый скучный образ. Украинские производители создали самые трендовые универсальные цепочки и кольца. Массивная цепочка с кулоном из новой коллекции Yastreb и Yakush благодаря цветным камням придаст необычности образу.