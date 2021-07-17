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понедельник, 19 июля 2021 08:05

Полная свобода: красавицы на красной дорожке надели кроссовки и вернулись к натуральным бровям
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Фото: Инстаграм

В моду грядет счастливое время свободы выбора - считает писательница и менеджер Ирина Жураковская. На эту мысль его натолкнули свежие луки с красной дорожки Каннского кинофестиваля.

"Iнстаграм подсунул в ленту подборку диоровских луков с красной дорожки Каннского фестиваля, в которой бросилось в глаза две вещи (не столько о моде, как об общественных трансформации, как по мне):

1) кроссовки. Да, это не просто кроссовки в Каннах, это кроссовки Dior. Ну то есть если даже такой изысканно-женственно-элегантный бренд, как Диор позволил женщинам "слезть с каблуков", то что уже нам, простым смертным?

2) брови. Вот уже лет 10-15 я ждала, когда пройдет мода на широкие и яркие брови. На самом деле мне просто не нравилась эта мода, и я ее игнорировала даже в тот парижский период своей жизни, когда вообще пыталась отвечать - но в Париже это делать легче, чем в Киеве: требования ниже. Так вот на фото с диоровским мейком немало женщин с тонкими, едва заметными "натуральными" бровями.

Мой персональный прогноз: вряд ли теперь мода ударится в противоположную крайность и киевские красавицы (не говоря об Эмилии Кларк) бросятся выщипывать брови и удалять татуаж. Скорее грядет счастливое время свободы выбора: можно широкие брови, а можно тоненькие. Можно колоть губы, а можно нет. Можно красить или нет седину, можно побрить голову, можно не брить ноги, можно иметь морщины. Вобщем диоровским и другим бьюти маркетологам придется как-то выкручиваться, но я в своих коллег по цеху верю выкрутятся. Не привыкать.

Поэтому не знаю, как вас, а меня такие изменения радуют, и не только потому, что теперь мои брови снова в моде, - делает вывод Ирина Жураковская.

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"Вообще, думаю, у нас все поколения травмированное постсовковой физикой 1990-х, потому и модные на западе кроссовки и спортивные костюмы у нас так туго заходят", - делится она.

С 6 по 17 июля на французском Лазурном Берегу проходит 74-й Каннский кинофестиваль. После затяжного локдауна это первое крупное мероприятие, которые многие звезды посещают лично, пишет Vogue.

Автор: Валерия Радзиевская
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