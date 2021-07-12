В каких ослепительных нарядах щеголяют звезды на Каннском кинофестивале

Фото: Vogue

С 6 по 17 июля на французском Лазурном Берегу проходит 74-й Каннский кинофестиваль. После затяжного локдауна это первое крупное мероприятие, которые многие звезды посещают лично, пишет Vogue.

Для звезд кинофестиваль - это не только возможность насладиться новыми фильмами, но и продемонстрировать наряды на красной ковровой дорожке.

Гостей удивила американская актриса Джессика Честейн в готическом корсетном платье Christian Dior Couture.

Южноафриканская супермодель, известная как один из "ангелов" компании Victoria's Secret Кэндис Свейнпол, появилась в полупрозрачном комбинезоне Etro с блестящей вышивкой и бахромой.

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Американская супермодель Белла Хадид поразила винтажным образом от Jean Paul Gaultier и украшениями Chopard.

Итальянско-французская певица и топ-модель Карла Бруни продемонстрировала элегантный наряд от Celine.

Французская актриса Марион Котийяр появилась в ослепительном серебристом платье Chanel Couture.

Англо-французская актриса, певица и модель Лу Дуайон вышла на красную дорожку в платье от Gucci.

Фактурные топы, принтованные платья и необычная цветовая гамма стали основой новой коллекции модного дома Chanel. Показ состоялся 6 июля в Парижском доме моды. Главный акцент в коллекции - разноцветные изображения и буйство красок.