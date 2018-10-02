Показали, как должен выглядеть осенне-зимний макияж

 
Ексклюзивы
1/5
Бетонные дороги, заводы, скоростная железная дорога: на что китайцы готовы давать деньги Украине
Бетонные дороги, заводы, скоростная железная дорога: на что китайцы готовы давать деньги Украине
1 Просмотров: 4473
"Ситуация будет обостряться" - дипломат о конфликте с Венгрией
"Ситуация будет обостряться" - дипломат о конфликте с Венгрией
2 Просмотров: 1053
Садовый сможет испортить настроение другим кандидатам
Садовый сможет испортить настроение другим кандидатам
1 Просмотров: 999
Драч, Лукьяненко и Попович поддерживали один из четырех проектов языкового закона
Драч, Лукьяненко и Попович поддерживали один из четырех проектов языкового закона
Просмотров: 1467
"Хотят восстановить Партию регионов" - политолог рассказал, будет ли реванш на выборах
"Хотят восстановить Партию регионов" - политолог рассказал, будет ли реванш на выборах
2 Просмотров: 1017
Противодействие буллингу - кого и за что штрафовать
Противодействие буллингу - кого и за что штрафовать
Просмотров: 1197
Россия покупает западных политиков
Россия покупает западных политиков
Просмотров: 594
Рассказали, пойдет ли Вакарчук в президенты
Рассказали, пойдет ли Вакарчук в президенты
Просмотров: 2124
"Сашку демобилизовали. Но домой приехал не мой ребенок"
"Сашку демобилизовали. Но домой приехал не мой ребенок"
3 Просмотров: 12483
"Она готова идти на переговоры" - о чем Тимошенко будет договариваться с Путиным, если станет президентом
"Она готова идти на переговоры" - о чем Тимошенко будет договариваться с Путиным, если станет президентом
4 Просмотров: 4878
Фото
Все фото
14
15
32
12
7
Как участницы боевых действий дефилировали на показе мод
Как участницы боевых действий дефилировали на показе мод
Согреться от осеннего холода: подборка стильных пальто на любой вкус
Согреться от осеннего холода: подборка стильных пальто на любой вкус
Сексуальная Рианна в откровенном белье засветила пышные формы
Сексуальная Рианна в откровенном белье засветила пышные формы
Модель года обнажила грудь в экстремальном топе
Модель года обнажила грудь в экстремальном топе
Пальто на осень: показали модные модели
Пальто на осень: показали модные модели
Видео
Все видео
Модель Кайю Гербер фанаты не узнали на подиуме
Модель Кайю Гербер фанаты не узнали на подиуме
Модель с обнаженной грудью кормила младенца прямо на подиуме
Модель с обнаженной грудью кормила младенца прямо на подиуме
Одежда будущего: новейшие технологии ведут к революции в мире моды
Одежда будущего: новейшие технологии ведут к революции в мире моды
Стартует Ukrainian Fashion Week 2018/2019 (online)
Стартует Ukrainian Fashion Week 2018/2019 (online)
На показе Versace появились известные модели 1990-х
На показе Versace появились известные модели 1990-х
Интервью
1/5
Визия финансового сектора
Визия финансового сектора
Просмотров: 342
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
Просмотров: 1242
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Просмотров: 5184
"Дед, ты куда?" - 67-летний доброволец о войне в Донбассе
"Дед, ты куда?" - 67-летний доброволец о войне в Донбассе
Просмотров: 9594
Парковочную реформу могут отсрочить на полгода - Дмитрий Белоцерковец
Парковочную реформу могут отсрочить на полгода - Дмитрий Белоцерковец
Просмотров: 675
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
04 октября 2018
Просмотров: 225
Проминувши Божки
Буває, не одразу вгадуєш, що з тобою робиться. От недавно ми з дочкою добиралися додому з Яготина — машиною. Я попросив шофера поїхати через ...
пятница, 05 октября 2018 05:25

Показали, как должен выглядеть осенне-зимний макияж

  Комментировать
Показали, как должен выглядеть осенне-зимний макияж
Осенне-зимний макияж 2018

В этом сезоне важным мотивом макияжа является естественность.

Натуральный и нюдовий, макияж, в розовой гамме, цветные тени, серебро, губы без четкого контура, обесцвеченные брови, жирная подводка, ресницы-паучьи лапки с акцентом на нижнем веке стали неотъемлемым дополнением стиля.

Выделенные пучки ресниц, так называемые пучковые лапки

Чтобы получить такой результат нужно нанести несколько слоев туши, не разделяя ресницы. Актуальны склеяни реснички, они были модные в прошлом веке и сейчас возвращаются.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали самый главный цвет этой осени

Обесцвеченные брови.Визажисты решили, что привычные ярко выражены брови, должны отойти на второй план. Нужно выделять глаза. Цветные тени сочных оттенков предоставят свежесть в прохладные дни. Актуальные металлические блестки серебряного оттенка подойдут для того, чтобы придать глазам природного сиянию. Возможны блестящие стрелки или простой смоки-айс с тенями.

Классические стрелки уже не в моде. Стоит рисовать жирные, добавляя выразительности. Простая подводка не спасет, следует применять специальные тени с плотной текстурой.

Карандаш для губ

В этом году в тренде размазаны губы без четкого контура, указывает womanly.com.ua


Весной и летом стилисты предпочитали винном и классически красный цвет и эффекта зацелованных губ.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Показали, как должен выглядеть осенне-зимний макияж». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Не скрывая правду: фотограф показал настоящую Россию
Не скрывая правду: фотограф показал настоящую Россию
28
 Просмотров: 105198
Юная модель выбирает миниатюрные наряды, которые едва удерживают ее сексуальные формы
Юная модель выбирает миниатюрные наряды, которые едва удерживают ее сексуальные формы
32
 Просмотров: 80147
Украинка, которая страстно расцеловала Энрике Иглесиаса, попала в британский таблоид
Украинка, которая страстно расцеловала Энрике Иглесиаса, попала в британский таблоид
8
 Просмотров: 51997
Едят броненосцев и купаются с черепахами - показали традиции вымирающего племени
Едят броненосцев и купаются с черепахами - показали традиции вымирающего племени
4
 Просмотров: 47881
&quot;Это какой-то ужас&quot; - Повалий загнобилы поклонники
"Это какой-то ужас" - Повалий загнобилы поклонники
5
 3 Просмотров: 31252
Мода
Назвали самый главный цвет этой осени
Назвали самый главный цвет этой осени Просмотров: 1089
Собираемся на работу: что надеть осенью в офис
Собираемся на работу: что надеть осенью в офис Просмотров: 1287
Как участницы боевых действий дефилировали на показе мод
Как участницы боевых действий дефилировали на показе мод
14
 Просмотров: 2970
Согреться от осеннего холода: подборка стильных пальто на любой вкус
Согреться от осеннего холода: подборка стильных пальто на любой вкус
15
 Просмотров: 2934
Украинские спортсменки поразили своим нарядом на шахматной Олимпиаде
Украинские спортсменки поразили своим нарядом на шахматной Олимпиаде Просмотров: 864
Больше всего комментируют
149
У Порошенко назвали мораторий на русскоязычный контент идиотским
17
"Украинцы бы не понимали русского, если бы не большевистская оккупация": Супрун о языковом законопроекте
15
Винник назвал Майдан искусственным
9
В школах отказываются изучать русский язык
4
У Кремля угрожают взорвать авто
Голосов: 162
Голосование Кто сейчас лучший футбольный тренер мира?
  • 1) Хосеп Гвардиола
  • 2) Юрген Клопп
  • 3) Максимилиано Аллегри
  • 4) Диего Симеоне
  • 5) Дидье Дешам
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua