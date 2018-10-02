Показали, как должен выглядеть осенне-зимний макияж

Осенне-зимний макияж 2018

В этом сезоне важным мотивом макияжа является естественность.

Натуральный и нюдовий, макияж, в розовой гамме, цветные тени, серебро, губы без четкого контура, обесцвеченные брови, жирная подводка, ресницы-паучьи лапки с акцентом на нижнем веке стали неотъемлемым дополнением стиля.

Выделенные пучки ресниц, так называемые пучковые лапки

Чтобы получить такой результат нужно нанести несколько слоев туши, не разделяя ресницы. Актуальны склеяни реснички, они были модные в прошлом веке и сейчас возвращаются.

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Обесцвеченные брови.Визажисты решили, что привычные ярко выражены брови, должны отойти на второй план. Нужно выделять глаза. Цветные тени сочных оттенков предоставят свежесть в прохладные дни. Актуальные металлические блестки серебряного оттенка подойдут для того, чтобы придать глазам природного сиянию. Возможны блестящие стрелки или простой смоки-айс с тенями.

Классические стрелки уже не в моде. Стоит рисовать жирные, добавляя выразительности. Простая подводка не спасет, следует применять специальные тени с плотной текстурой.

Карандаш для губ

В этом году в тренде размазаны губы без четкого контура, указывает womanly.com.ua



Весной и летом стилисты предпочитали винном и классически красный цвет и эффекта зацелованных губ.