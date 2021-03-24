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среда, 24 марта 2021 14:05

Почему одежда дорогая и как стать модным: дизайнер ответил на популярные вопросы

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Почему одежда дорогая и как стать модным: дизайнер ответил на популярные вопросы
На вопрос о том, как стать модным, модельер заверил, что не надо этого делать. Фото: pixabay

Украинский дизайнер Андре Тан решил ответить сторонникам на самые популярные вопросы, которые получает от фанатов.

Ответы обнародовал на странице в Instagran.

Один из интересов, почему люксовые вещи такие дорогие.

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"Дело здесь не только в имени на логотипе. Вещи люксовых и дизайнерских марок отличаются от масс-маркета тем, что каждая выточка продумана так, чтобы вещь села на вас идеально. Также дома моды используют дорогие ткани, фурнитуру и кожу. Встречный вопрос: а почему "Мона Лиза" оценивается в 2,5 млрд долларов? Или почему работы Сальвадора Дали растут в цене с каждым годом? Дизайнерские вещи - произведения искусства. Этим все сказано ", - отметил Андре Тан.

На вопрос о том, как стать модным, модельер заверил, что не надо этого делать. Значительно лучше быть стильными, потому что мода быстротечна. Первоначально надо заняться своим базовым гардеробом, поскольку это основа основ. В трендах следует обращать внимание только на аксессуары и иметь 2 "фишки" на сезон. Одеваться полностью в тренды - дурной тон.

Андре Тан рекомендует тренировать так называемую насмотренность и надышаться трендсеттерами. Добавить на телефон образы, которые больше всего нравятся и попробовать их повторить. После таких процедур должен появиться "нюх" и свой стиль.

Также иногда спрашивают, существует ли понятие "крутой дизайнер"?

"Такого не существует, но есть понятие "модный дизайнер на сезон". То, от чего сходят с ума сегодня, может быть неактуально уже завтра. Печальная правда", - рассказал Андре Тан.

Касаемо одежды в масс-маркете, модельер не видит в этом ничего плохого, но советует уложиться один раз и купить базу отличного качества, а в масс-маркете покупать мимолетные тренды. К примеру, модное платье этого сезона можно приобрести в масс-маркете.

Что такое принцип fast fashion?

"Все марки масс-маркета работают по одной схеме: ассортимент в магазинах обновляется постоянно, а не несколько раз в году. Это позволяет недорогим маркам быстро "отрабатывать" все новые тенденции, иногда почти дословно повторяя вещи дорогих брендов", - написал дизайнер.

Для того чтобы создать идеальный весенний образ, стоит разнообразить верхнюю одежду. Дизайнеры поражают идеями тренчей - моделями дождевого плаща.

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