Платья, шорты, аксессуары: что взять в отпуск

Гардероб важно подобрать так, чтобы он был соответствующим ситуаций. Фото: pixabay

Чтобы в отпуске выглядеть модно и стильно, стоит заранее продумать, какие вещи взять с собой.

Одним из правил является не брать много вещей, рассказала стилист Ирэна Винцюк на странице в Instagram.

По ее словам, часто, взяв много одежды, не надевают и половины из нее. Следует четко рассчитать количество вечеров и взять на несколько луков больше для непредвиденных ситуаций.

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По словам стилиста, в двухнедельном отпуске хватит трех платьев или сарафанов, двух юбок, одной пары брюк и четырех верхов.

Двух пар обуви, различных по цвету и фактуре, будет вполне достаточно. Зато аксессуаров можно и побольше. Они не занимают много места в сумке, но помогут интересно дополнить образ.

Гардероб важно подобрать так, чтобы он был соответствующим ситуации. Надо четко понимать, где будет поездка и чего взять больше: элегантных платьев, или шорт и футболок.

Во всех случаях должна быть капсула на вечер и капсула на пляж, для походов в ресторан или прогулки по городу. Для пляжа будут уместны несколько невесомых сарафанов, шляпа или панама, шлепанцы или кроксы, и вместительная сумка.

Стоит также взять больше купальников.

Лето надо встречать смело, легко и комфортно. Цвета одежды, например песочные беж, небесно-голубой, или кристально белый придадут настроения легкости. Их представили в коллекции бренда MOTRYA. Дизайнеры выделили 10 основных вещей, которые будут необходимы модницам этим летом, чтобы чувствовать себя в трендах.