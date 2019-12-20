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воскресенье, 22 декабря 2019 14:30

Пайетки, стразы, бархат: в чем встретить Новый год
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Бархатное платье з глубоким декольте придаст шарм и нежность
Бархатное платье з глубоким декольте придаст шарм и нежность
платье с пайетками создаст праздничное настроение
платье с пейетками создаст праздничное настроение
Платье с перьями

На празднование Нового года можно смело нарядиться в экстравагантную одежду с пайетками. стразами и перьями. Все эти любимые женщинами вещи именно во время новогодних торжеств будут выглядеть наиболее уместными. Об этом Gazeta.ua рассказала фэшн-блогер Елена Гилка.

"Новый год - это именно тот праздник, когда мы можем выгулять все, что захотим. Наши женщины любят все яркое - стразы, пайетки, перья, бусы. Такой маскарадный стиль. Но для Нового года он органичен. Имеете платье или топ в пайетках - доставайте его на новогодние торжества.

Я свое золотистое платье с пайетками ношу и как платье, и с жакетом, и со свитером. Комбинирую как хочу, ежегодно по-разному. Оно служит у меня уже четвертый год.

На этот год еще взяла платье и сине-серых пайетках ", - отметила стилист.

На новогодние праздники Елена Гилка советует смело эксплуатировать яркие цвета.

"Например, платье-комбинацию фиолетового, белого, розового цвета можно подать со свитером или с жакетом.

Если люди не любят наряжаться и являются сторонниками минимализма, могут выбрать менее яркие образы, например, широкие брюки со спокойной рубашкой, топом или объемной блузой. Но сдержанных цветов.

Можно поиграть с глубоким декольте. Оденьте платье на запах с глубоким декольте.

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На Новый год красиво выглядит бархат.

Красиво будут выглядеть комбинезоны - с широкими штанинами, с открытой спиной или с глубоким декольте. Они создают моно- лук, но открытые или эксцентричные элементы придадут им шарма.

На праздновании красиво будут выглядеть волосы, уложенные волной. Эта ретро-тематика не выходит из моды ", - рассказала Елена Гилка.

В этом году парикмахеры советуют на новогодний корпоратив как прямые волосы, да и накрученные. Также хорошо будет смотреться коса.

Для равной прически нужна специальная плойка для выравнивания. Волосы следует хорошо высушить, разделить на две части. Небольшие пряди пропустить через плойку. Оставить распущенными или собрать в высокий хвост, пишет segodnya.ua.

Кудри тоже можно накрутить на выпрямитель. Но обязательно зафиксировать лаком для волос.

Коса - одна из самых популярных сейчас причесок. Ее можно заплести сзади или сбоку, слегка вытянув пряди, придав тем самым легкий хаос волосам.

Автор: Валерия Радзиевская
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