Отписалась от старости: 70-летняя дизайнер поразила Instagram

Фото: instagram.com/verawang/

Дизайнер свадебных платьев 70-летняя Вера Вонг поражает подписчиков своей внешностью.

В Instagram женщина 3-го возраста размещает снимки, на которых показывает, как проводит свои дни на карантине.

В серии последних фотографий Веры есть снимки, сделанные на лестнице дома. Дизайнер одета в легкую, прозрачную блузку и белые мини-шорты. Стильный лук дополняют белые туфли-лодочки.

Фотографии вызвали бурную реакцию пользователей.

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"Мы слышали, что вам 70 лет. Мем, как вы это сделали? Какую бессмертную магию против старения вы проглотили?", "Она отписалась от старения", "Богиня", "Это невероятно", "Если я не буду стареть, как она, не хочу дожить до этого возраста. Великолепная леди", "Вы вообще реальна?" - оставили комментарии фолловеры.

Дизайнер, которая раньше занималась фигурным катанием, отметит 71-й год 27 июня. Дизайнер призналась, что "любит спортивную одежду, но боится беговой дорожки". Впрочем, она выкладывает в соцсетях фото и с дорожкой, и с тренировок с Китом Лисснером, вице-президентом компании Vera Wang.