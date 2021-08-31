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вторник, 31 августа 2021 16:43

От украинского бренда: Елена Зеленская надела трендовый костюм для визита в США

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Первая леди Елена Зеленская для эффектного выхода из самолета в США выбрала модный образ. Сегодня президентская чета прибыла с рабочим визитом в Штаты. Президент Украины Владимир Зеленский поделился в Instagram фотографией, на которых пара спускается по трапу самолета.

Автор: instagram.com/zelenskiy_official
  Первая леди Елена Зеленская сверкнула трендовым нарядом
Первая леди Елена Зеленская сверкнула трендовым нарядом

Зеленская надела светло-голубой брючный костюм украинского бренда SIX. Образ дополнила туфлями телесного цвета.

Автор: instagram.com/olenazelenska_official
  Первая леди Елена Зеленская сверкнула трендовым нарядом
Первая леди Елена Зеленская сверкнула трендовым нарядом

В посте супруга президента поделилась планами.

"Впереди насыщенная программа: запуск аудиогида на украинском языке в усадьбе первого президента Соединенных Штатов Джорджа Вашингтона Маунт-Вернон и встреча с женщинами Power women, открытие Украинского дома, посещение музея Холокоста, рабочие встречи в Стэнфордском университете и в управлении образования Сан-Франциско, визит в художественную галерею De Young и многое другое", - написала она.

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Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в США, где 1 сентября встретится с американским коллегой Джо Байденом. Лидеры стран обсудят вопросы безопасности и стратегического партнерства, подпишут документы в сфере обороны.

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