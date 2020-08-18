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вторник, 18 августа 2020 23:46

Осенние тренды 2020: какие макияж и прическа будут модными

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Осенние тренды 2020: какие макияж и прическа будут модными
Осенью 2020 в моде будут элегантность в прическе, натуральность в макияже и самовыражения с помощью ярких цветов. Фото: pixabay

Новые тенденции в индустрии красоты и моды приходят с каждым новым сезоном.

Некоторые возвращаются из прошлого усовершенствованными, пишет Vogue.

Осенью 2020 в моде будут элегантность в прическе, натуральность в макияже и самовыражения с помощью ярких цветов. Чтобы удачно подчеркнуть красоту, макияж и прическу, они должны быть трендовыми.

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Модным осенью будет глубокий боковой пробор. Hair-эксперты рассказали, что в моде остаются волосы, которие аккуратно причесали и собрали в хвост или пучок. Чтобы придать прическе элегантности стоит делать четкий боковой пробор.

Матовая кожа - это тренд, который вернулся из 90-х и 2000-х. Опять придется хайлайтер заменить на пудру. В этом сезоне эффект матовости на коже будет в тренде. Чтобы его достичь, стоит не только пользоваться тональными основами, но и тщательно ухаживать за кожей.

В осенние будни можно будет добавить красок с помощью ярких акцентов как в макияже, так и в волосах, это также в тренде. Можно делать неоновые стрелки, красить губы насыщенным цветом помады или украшать волосы прядями необычного оттенка.

В 2020 году актуальными становятся тренды с 90-х годов. Это касается не только тенденций в одежде, но и в бьюти-индустрии также. Одним из таких трендов является прическа мелкие косички, которые обрамляют лицо.

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