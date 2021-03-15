Ни одна модница не наденет: весенние вещи, которые больше не в трендах

В 2021 году мода изменилась и теперь актуальными стали немного волнистые юбки или модели плиссе. Фото: pixabay

Некоторые вещи перестали быть трендовыми. Их следует заменить в гардеробе на более стильные.

Одним из таких элементов одежды является так называемая юбка принцессы, пишет "Вона".

Эта разновидность стала популярной после того, как Giambattista Valli x H & M выпустили всем известное бальное платье. Оно было в гардеробе едва ли не каждой женщины. Но в 2021 году мода изменилась - теперь актуальными стали немного волнистые юбки или модели плиссе.

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Косухи в обтяжку также больше не в тренде. Современные кожанки не обтягивают фигуру. Свободная косуха может либо скрыть объемный верх, или добавить объема, если это необходимо.

Отжили популярность и зеркальные очки. Теперь модные обычные линзы или градиент.

Платье в стиле Dior также не в тренде. Модными есть модели, которые не подчеркивают талию, или делают это максимально мягко. Верх также не должен быть приталенным. Комфорт - ключевое качество новых платьев.

Одежда в стиле тай-дай выходит из моды, и на ее место приходят надписи на майках или полное отсутствие принта.

Остроносые кроссовки в 2021 году появились в коллекции нового бренда Альбера Эльбаза AZ Factory. Израильский дизайнер назвал их лучшей альтернативой лодочкам и посоветовал заменить ими на вечеринке неудобные туфли.