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суббота, 13 марта 2021 18:00

Или закрепятся в моде остроносые кроссовки

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Или закрепятся в моде остроносые кроссовки
Такими кроссовками можно заменить неудобные туфли на вечеринке. Фото: Fenty Puma by Rihanna

Культовые модные бренды продолжают экспериментировать с дизайном "уродливых кроссовок" (ugly shoes).

Певица Rianna, например, выпустила вместе с марками Puma и Alexander McQueen кроссовки на массивной платформе, пишет "Курс".

Остроносые кроссовки в 2021 году появились в коллекции нового бренда Альбера Эльбаза AZ Factory. Израильский дизайнер назвал их лучшей альтернативой челнокам и посоветовал заменить ими на вечеринке неудобные туфли.

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Собственный взгляд трендовой обуви продемонстрировал болгарский дизайнер из Лондона Кико Костадинова. На показе одноименный бренд представил остроносые кроссовки, напоминающие популярные в нулевых Dirk Bikkembergs, более известные как "биккемберги".

В новом модном сезоне джинсы-клеш становятся все более актуальными. Такие брюки визуально удлиняют ноги, и благодаря им можно создать романтический или офисный образ.

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