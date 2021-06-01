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среда, 02 июня 2021 10:25

Незаменимая вещь: как носить главный летний тренд
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Наступление лета знаменует собой начало жаркой погоды, которая вынуждает всегда иметь на себе головной убор. И если вы следите за трендами, то наверняка в курсе, что бейсболка является самым модным аксессуаром.

С чем сочетать трендовую вещь, читайте в материале Gazeta.ua.

Бейсболка в качестве акцента

Автор: George Shervashidze. Pexels
  Акцентная бейсболка будет идеальной изюминкой любого образа
Акцентная бейсболка будет идеальной изюминкой любого образа

В полностью монохромных образах бейсболка может стать единственным ярким акцентом. В подобных стилизациях ваш образ будет выглядеть невероятно стильно и цеплять взгляды всех окружающих.

Бейсболка как часть монохромного образа

Автор: Nuzhet Flores. Pexels
  Бейсболка как элемент монохромного образа выглядит очень круто
Бейсболка как элемент монохромного образа выглядит очень круто

В случае, если вы не хотите делать акцент в портретной зоне, выбирайте более базовые оттенки головного убора, которые будут перекликаться с остальными цветами образа. Так бейсболка не станет главной изюминкой образа, а лишь дополнит уже сложившийся аутфит.

Бейсболка под цвет других аксессуаров

Автор: Luizmedeirosph. Pexels
  Цвет головного убора может перекликаться с цветами принта на одежде
Цвет головного убора может перекликаться с цветами принта на одежде

Кто сказал, что акцент в образе может быть один? Сумка и бейсболка вполне могут перекликаться в цветовом решении, как и бейсболка с обувью, ремнем, свитером, накинутом поверх остальных элементов гардероба и тд. Интересный стилистический ход, советуем.

Бейсболка в романтичном образе

Автор: Reafon Gates. Pexels
  Кто сказал, что бейсболку можно сочетать только с платьем?
Кто сказал, что бейсболку можно сочетать только с платьем?

Поговорим подробнее о стилях и их смешении. Традиционно такой головной убор, как бейсболка, считается исключительно спортивным аксессуаром. Однако, сейчас все границы стерты и вы можете экспериментировать так, как вам хочется. Бейсболка отлично будет сочетаться и с классическим строгим костюмом, и с летним воздушным платьем, и с сексуальным образом, в котором присутствуют мини-юбка и удлиненный жакет. Экспериментируйте!

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Бейсболка в спортивном образе

Автор: RF._.studio. Pexels
  Традиционный спортивный образ с бейсболкой
Традиционный спортивный образ с бейсболкой

Если вы не слишком любите микс стилей, то всегда можете вернуться к безопасному сочетанию спортивных элементов гардероба с другими спортивными или кэжуал-нарядами. Так, носите бейсболку со спортивным костюмом, джинсами и футболкой.

Есть вещи для гардероба, которые универсальны и подойдут женщинам любого возраста.

Их нельзя назвать экзотическими, наоборот, довольно популярны, рассказала стилист Ольга Чистова в Instagram.

Автор: Диана Родина
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