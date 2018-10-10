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среда, 10 октября 2018 15:52

Нескучная клетка – главный принт сезона
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Крупная и мелкая, прямая и диагональная, цветная и однотонная – нескучная клетка – главный принт сезона осень-зима 2018. Все больше мировые звезды и модные эксперты отдают предпочтение клетке во всех ее проявлениях. Клетчатые ткани дизайнеры стали использовать не только при пошиве пальто, но и костюмов, платьев, блузок и даже топов.

"Клетка в этом сезоне на пике популярности. Это отслеживается во всех коллекциях модных домов Парижа, Нью-Йорка, Милана. Клетка подходит всем девушкам вне зависимости от типа фигуры и стиля одежды. Она может быть на разных моделях платьев, пиджаков и юбок", – рассказывают украинские дизайнеры Виктория Богдан и Александра Морик.

Пальто

Одним из важных трендов сезона – это сочетание разных типов клетки на пальто. Например, вы можете надеть пальто в клетку, под него клетчатую водолазку или выбрать топ в таком же стиле. Фасон пальто может быть самый разнообразный, но лучше все-таки выбрать приталенный вариант, он смотрится элегантно.

Автор: Виктория Богдан
  Пальто в клетку
Пальто в клетку
Автор: Виктория Богдан
  Пальто в клетку
Пальто в клетку

"Интересно выбирать тип клетки, чтобы она гармонировала с вашим цветом волос. Если вы брюнетка, то обратите внимание на темные тона с добавлением синих оттенков, если же блондинка, то отдайте предпочтение более пастельным", – говорит Виктория Богдан.

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Клетчатый пиджак

Клетчатый жакет поможет создать очень модный классический look. Можно надеть жакет в клетку с укороченными брюками, джинсами. Что самое приятное для всех любительниц юбок, именно клетчатый жакет можно подобрать к юбке любого фасона и длины. Эффектно смотрятся однотонные юбки такого же цвета, как клетка жакета. Например, под мини-юбки пиджак-оверсайз. Под юбки-"карандаш" выберают более элегантную и приталенную модель.

Автор: Виктория Богдан
  Клетчатый пиджак
Клетчатый пиджак
Автор: Виктория Богдан
  Клетчатый пиджак
Клетчатый пиджак

Дополнять образ можно необычными аксессуарами. В таком стиле можно ходить на работу в офис и вечером на прогулку.

"Многие думают, что клетчатый пиджак создает только красивый офисный look, но мы с этим полностью не согласны, его можно активно задействовать в женственные и утонченные образы. Пиджак в клетку и роскошное платья из шифона, и вы готовы. В таком образе можно отправиться на свидание", – комментирует Александра Морик.

Юбка в клетку

В холодные дни дизайнеры предлагают носить клетчатую юбку с однотонной водолазкой или кардиганом. В более теплые обратите внимание на нежные шелковые блузы и футболки. Главное правило – один тон верха. Чтобы правильно выделить акцент на юбке, выбирайте все остальное сдержанных оттенков.

Автор: Виктория Богдан
  Клетчатая юбка-трапеция
Клетчатая юбка-трапеция

"Юбки в клетку могут быть самых различных стилей: юбка-карандаш, расклешенная, трапеция - все зависит от вашего вкуса и предпочтений", – делятся дизайнеры.

Автор: Виктория Богдан
  Платье в клетку
Платье в клетку

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Платье-трапеция

Крой трапеция – самый озорной и неформальный. Мини и миди стали трендами сезона. Из расцветок будут актуальны коричнево-бежевая, красно-синяя, розово-синяя, клеточка из сочетания пастельных оттенков.

"Клетчатое стильное платье-трапецию могут позволить себе девушки с любым типом фигуры. Оно прекрасно делает ваш образ кокетливым и привлекательным. Помните, что платье – это самая универсальная и женственная вещь в вашем гардеробе", – рассказывают Виктория и Александра.

Автор: Виктория Богдан
  Платье-трапеция
Платье-трапеция

Конкуренцию клетке в этом сезоне составит геометрический принт, но первая побеждает тем, что более универсальная.

Этой осенью модным стал яркий оранжевый цвет. Морковный, карамельный, ярко-оранжевый и кирпичный оттенок оранжевого осенью стал хитом.

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