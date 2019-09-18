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среда, 18 сентября 2019 12:04

Неделя моды в Лондоне: как стильно и тепло одеваться осенью
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Стильные образы с Недели моды в Лондоне.
Фото: lady.tochka.net
Стильные образы с Недели моды в Лондоне.
Стильные образы с Недели моды в Лондоне.
Стильные образы с Недели моды в Лондоне.
Стильные образы с Недели моды в Лондоне.

Неделя моды в Лондоне в самом разгаре. Свои коллекции уже представили такие бренды, как Victoria Beckham, Burberry, Simone Rocha, Erdem, J.W. Anderson, Richard Quinn и другие.

Пока по подиуму ходят модели, улицы Лондона заполонили фэшн-журналисты, фотографы и стильные зрители.

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Уличная мода наполнена оттенками коричневого, белого, бежевого, черного и нежно-розового. Большинство модниц предпочитает юбки длины миди, брючные костюмы прямого покроя, оверсайз жакеты.

Gazeta.ua создала подборку самых стильных девушек на неделе моды в столице Великобритании, которые демонстрируют трендовые образы этой осенью.

В Киеве завершился модный показ Ukrainian Fashion Week сезона весна / лето-2020. Украинские дизайнеры поделились своим видением модных тенденций следующего года. Этой осенью на неделе моды приняли участие 64 бренда, выполнили 45 шоу и презентаций, показали 5 специальных проектов.

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