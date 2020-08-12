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среда, 12 августа 2020 23:46

Назвали основной аксессуар 2020

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Назвали основной аксессуар 2020
Анклет подойдет под любой образ. Фото: pexels

В 2020 году главным аксессуаром стали анклеты.

Проще говоря, это браслет на ногу, пишет "Уніан".

Он выглядит очень изысканно.

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Это украшение может быть совершенно разним. Под романтический образ можно подобрать тонкий браслет, а под кэжуал "лук" - цепь. Также стоит обратить внимание на браслеты из бисера, которые сейчас на пике популярности.

Заколка- "крабик", чтобы собрать локоны, стала модным аксессуаром для волос на лето 2020. Модные блоггеры уже отметили триумфальное возвращение этого аксессуара, родом из 2000-х, и смело дополняют такой заколкой разние образы.

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