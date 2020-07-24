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Какой аксессуар для волос снова становится модным

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Какой аксессуар для волос снова становится модным
"Крабики" - это не только модно, но и практично. Фото: pixabay

Заколка- "крабик", чтобы собрать локоны, стала модным аксессуаром для волос на лето 2020.

Модные блоггеры уже отметили триумфальное возвращение этого аксессуара, родом из 2000-х, и смело дополняют такой заколкой разние образы, пишет РБК-Україна.

Этот бюджетный и модный аксессуар этим летом должен быть у каждой модницы. "Крабики" - это не только модно, но и практично, они придадут прическе ту самую "изюминку", а еще удобно зафиксируют локоны, которие постоянно пытаются выбиться.

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Некоторые западные блоггеры носят "крабик" вместе с другими аксессуарами для волос.

Эксперты отмечают, что при выборе "краба" отталкивайтесь от ваших детских воспоминаний. Аксессуар должен переносить в атмосферу легкости 2000-х, но никак не выглядеть дорогим, с тонкой резьбой и уж тем более быть выполнен из металла.

Среди выигрышных вариантов украшений можно выделить цепи, которые сейчас в моде. Какой именно будет цепь, зависит от образа. Можно подобрать из металла или пластика, а можно выбрать нежные оттенки и легкий материал. Должна быть массивность.

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