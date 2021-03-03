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среда, 03 марта 2021 23:46

Назвали главные бьюти-тренды нового сезона

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Назвали главные бьюти-тренды нового сезона
Сыворотки для бровей и ресниц, кремы и маски для этой зоны - то, что должно быть в косметические каждой женщины. Фото: pixabay

С каждым годом тренды красоты меняются. Особенно изменения заметны во времена пандемии.

Теперь одной из важных тенденций в уходе станут натуральные активные ингредиенты с противовоспалительными свойствами, рассказывает експерт по красоте Татьяна Таран.

По ее словам, такие компоненты являются альтернативой витамина С и ретинола, которые укрепляют, увлажняют и успокаивают кожу.

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Микробиом кожи - это экосистема живых микроорганизмов на эпидермисе и первая линия его защиты. Исследования показали, что когда он здоров, то и кожа молодо выглядит. Поэтому теперь для улучшения состояния биома принято использовать продукты-симбиотики с сочетанием пробиотиков и пребиотиков, которые обеспечивают более эффективное воздействие на микробиом.

Также в прошлом году популярными стали процедуры do-it-yourself в домашних условиях. В 2021 это направление будет еще шире и коснется и дерматологии: домашние пилинги, устройства для заполнения морщин, микронидлинг и прочее. На первый план выходят текстуры, ароматы, мгновенное чувство удовлетворения.

Поскольку сейчас все в масках, то глаза - это первое, что видят окружающие. Поэтому процедуры для бровей, ресниц и кожи вокруг глаз очень популярны. Например, сыворотки для бровей и ресниц, кремы и маски для этой зоны - то, что должно бить в косметичке каждой женщини.

Часто в зеркале можно увидеть отечность, темные круги под глазами, даже после хорошего сна. Причиной может быть образ жизни, то есть это можно изменить. В то же время эти неприятности могут также увеличиваться с возрастом и генетической предрасположенностью. А еще это могут быть симптомы определенных заболеваний, например, сигналом, что что-то не так с щитовидной железой.

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