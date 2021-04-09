Модные правила, которые перестали быть актуальными

Белый цвет одежды универсальный и актуальной всегда. Фото: pixabay

Мода меняется, а вместе с ней и ее правила.

Одним из таких является то, что носить белый цвет, как многие считают, надо только летом, пишет "Уніан".

Специалисты советуют забыть об етом и приравнять белый к черному. То есть этот цвет универсален. В зимних коллекциях можно встретить гольфы, кофты и худы белого и молочного цветов, что свидетельствует о том, что с ним можно экспериментировать.

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Следующая устарела мысль - спортивные вещи только для занятий в зале. На самом деле сейчас спорт оверсайз на пике популярности. Обеспечивает образу легкость и стиль.

Считалось, что блестки днем ​​под запретом. Не стоит следовать такому правилу, потому что вещь с пайетками выглядит ярко, броско и очень стильно. Ее надо комбинировать с чем-то однотонным.

Также застарело правило о том, что высоким девушкам не следует ходить на каблуках. Современная мода создала для них обувь на низком каблуке или квадратных, что придаст ногам утонченности.

Из-за неправильно подобранных аксессуаров девушка может добавить себе возраст. Поэтому рекомендуют отказаться от сумки в тон туфель, украшений из бисера и страз, брошей и многого другого.