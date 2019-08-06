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вторник, 06 августа 2019 13:12

Модные эксперты назвали самые трендовые цвета сезона осень-зима 2019-го
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Перед новым сезоном модницы начали тщательнее следить за фэшн-показами и гламурными тусовками.

Чтобы облегчить задачу модного глянца, бутикам и главным модницам, Институт цвета Pantone каждые полгода представляет палитру оттенков - настоящих хитов будущего времени года.

Gazeta.ua ознакомит с самыми популярными оттенками сезона осень-зима 2019.

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1. Chili Pepper. "Перец чили" - настоящий взрыв глубокого и выдержанного красного оттенка. Цвет вдохновленный жгучей специей, а потому сможет добавить в образ драмы и волнения.

Автор: http://ivona.bigmir.net
  Самые трендовые оттенки сезона осень-зима 2019 согласно с Институтом цвета Pantone
Самые трендовые оттенки сезона осень-зима 2019 согласно с Институтом цвета Pantone

2. Galaxy Blue. Глубокий "Галактический синий" напоминает о бесконечности Вселенной, а в ваш осенний гардероб придаст искорку мистичности и загадочности.

Автор: http://ivona.bigmir.net
  Самые трендовые оттенки сезона осень-зима 2019 согласно с Институтом цвета Pantone
Самые трендовые оттенки сезона осень-зима 2019 согласно с Институтом цвета Pantone

3. Bluestone. "Голубой камень" - очень нежный и легкий серо-голубой цвет. На создание этого цвета Институт Pantone вдохновили пустынные пляжи Индонезии с огромными голубыми камнями.

Автор: http://ivona.bigmir.net
  Самые трендовые оттенки сезона осень-зима 2019 согласно с Институтом цвета Pantone
Самые трендовые оттенки сезона осень-зима 2019 согласно с Институтом цвета Pantone

4. Sugar Almond. Чтобы не переиграть с инфантильностью в этом сезоне попробуйте "Сахарный миндаль" - довольно скромный десертный оттенок коричневого с рыжеватым подтоном.

Автор: http://ivona.bigmir.net
  Самые трендовые оттенки сезона осень-зима 2019 согласно с Институтом цвета Pantone
Самые трендовые оттенки сезона осень-зима 2019 согласно с Институтом цвета Pantone

5. Rocky Road. "Каменистая дорога" - американский и австралийский десерт, представляющий собой застывшую массу из шоколада, маршмеллоу и печенья. Коричневый насыщенный оттенок гармонично впишется в ваш повседневный гардероб и урбанистический стиль.

Автор: http://ivona.bigmir.net
  Самые трендовые оттенки сезона осень-зима 2019 согласно с Институтом цвета Pantone
Самые трендовые оттенки сезона осень-зима 2019 согласно с Институтом цвета Pantone

6. Crème de Pêche. Кондитерская тема - фаворит осеннего цветового сезона, поэтому оттенок "Персиковый ликер", вдохновленный одноименным алкогольным напитком, придаст вашему осеннему образу романтичности и легкости.

Автор: http://ivona.bigmir.net
  Самые трендовые оттенки сезона осень-зима 2019 согласно с Институтом цвета Pantone
Самые трендовые оттенки сезона осень-зима 2019 согласно с Институтом цвета Pantone

7. Eden. Традиционный темно-зеленый с оттенком бирюзы цвет отлично впишется в классический и кэжуал-look.

Автор: http://ivona.bigmir.net
  Самые трендовые оттенки сезона осень-зима 2019 согласно с Институтом цвета Pantone
Самые трендовые оттенки сезона осень-зима 2019 согласно с Институтом цвета Pantone

8. Dark Cheddar. "Темный чеддер" - приглушенный оттенок желтого, граничащей с оранжевым. Оттенок ароматного гастрономического удовольствия придаст образу солнечности и яркости.

Автор: http://ivona.bigmir.net
  Самые трендовые оттенки сезона осень-зима 2019 согласно с Институтом цвета Pantone
Самые трендовые оттенки сезона осень-зима 2019 согласно с Институтом цвета Pantone

Украинские знаменитости не только на сцене одеваются ярко и стильно. Селебрити показывают, как миксовать различные модные тенденции и выглядеть при этом женственно, привлекательно и сексуально.

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