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воскресенье, 11 апреля 2021 23:46

Модельер определил 3 вещи, которые всегда будут модными

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Модельер определил 3 вещи, которые всегда будут модными
Для некоторых вещей цикличность моды не имеет значения. Фото: pixabay

Есть вещи, которые остаются в моде всегда, они не подвластны времени или изменении трендов.

Такие предметы гардероба - это пальто в клетку, платье-футляр и белая рубашка, рассказал модельер Андре Тан на странице в Instagram.

По его словам, пальто в клетку полуобжатого силуэта остается на вершине популярности последние 5 лет. Он уверяет, что и следующие несколько сезонов точно не выйдет из моды.

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Следующая вещь - платье-футляр бежевого цвета. Оно всегда выглядит красиво и дорого, поэтому является обязательным в женском гардеробе.

"Третье - это белая рубашка. Главное, чтобы она была свободна. Ни в коем случае не обжатий фасон", - сказал Андре Тан.

В моду вернулись кроп-топы с банданы, которые были популярны в 90-х годах. В те времена культовые знаменитости носили такие вещи. В частности, звезды Бейонсе, Кристина Агилера и Бритни Спирс были большими поклонницами топа с банданы

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