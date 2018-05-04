Минимум ткани: в моду входят невиданные ранее джинсы

Американский бренд Carmar создал "джинсы с ексремальнимы прорезями". Для их пошива используют несколько полосок ткани. По сути, брюки состоят из дыр. Однако постепенно превращаются в новый тренд.
Первую коллекцию джинсов распродали за 2 недели, пишет "Обозреватель".
Производитель планирует выпустить новую линию таких брюк - несмотря на то, что в соцсетях новинку высмеяли.
Стоимость оригинальной одежды составила $170 и больше.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Бренд нижнего белья снял провокационную рекламу с голыми моделями
В Японии создали необычные босоножки - в форме копыт. Обувь сделана из дерева, к ноге крепится с помощью лент, которые необходимо завязать на лодыжке. Цена пары - $410.
×
Комментарии