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воскресенье, 06 мая 2018 05:28

Минимум ткани: в моду входят невиданные ранее джинсы
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Автор: obozrevatel.com
  Принципиально новая модель джинсов от бренда Carmar стоит около 4,5 тыс грн
Принципиально новая модель джинсов от бренда Carmar стоит около 4,5 тыс грн

Американский бренд Carmar создал "джинсы с ексремальнимы прорезями". Для их пошива используют несколько полосок ткани. По сути, брюки состоят из дыр. Однако постепенно превращаются в новый тренд.

Первую коллекцию джинсов распродали за 2 недели, пишет "Обозреватель".

Производитель планирует выпустить новую линию таких брюк - несмотря на то, что в соцсетях новинку высмеяли.

Стоимость оригинальной одежды составила $170 и больше.

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Принципиально новая модель джинсов от бренда Carmar стоит около 4,5 тыс грн
Фото: obozrevatel.com
Принципиально новая модель джинсов от бренда Carmar стоит около 4,5 тыс грн
Принципиально новая модель джинсов от бренда Carmar стоит около 4,5 тыс грн

В Японии создали необычные босоножки - в форме копыт. Обувь сделана из дерева, к ноге крепится с помощью лент, которые необходимо завязать на лодыжке. Цена пары - $410.

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