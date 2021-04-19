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понедельник, 19 апреля 2021 15:45

Мастер показала, как шьет "куклы-глазищи"
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Пошив куклы примерно занимает у мастера неделю, все зависит от материалов.
Фото: Фото предоставила Марина Федчик
Кукла, которую Марина Федчик сделала для врача, лечил ее от коронавируса
Пошив куклы примерно занимает у мастера неделю, все зависит от материалов.
Врач, которому мастерица подарила куклу.
Пошив куклы примерно занимает у мастера неделю, все зависит от материалов.

Всегда нравилось заниматься рукоделием: декупажом декором, шитьем.

Поэтому 15 лет назад трансформировала это предпочтения в пошив кукол, рассказывает Gazeta.ua ужгородская мастерица Марина Федчик.

По ее словам, все началось с того, что подруга подарила куклу, которую сшила своими руками и она решила также попробовать это сделать.

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"Самие популярние у меня текстильные куклы. Каждая имеет свой характер, эмоции и посыл. В текстильных я преимущественно делаю большие глаза, подруги называют "куклы-глазищи". Играют большую роль, как и у людей, так как передают основную эмоцию ", - рассказывает.

Пошив куклы примерно занимает неделю. В то же время, все зависит от техники и материалов.

"Вдохновение беру от людей, или ситуаций, с которыми встречаюсь. Иногда приходят ко мне во сне. Не считаю сколько их у меня, потому что считаю, что это скучно. Сшила куклу для врача, который лечил меня от коронавируса. Была у него на приеме и видела, как все ходят в тех скафандрах и видно только глаза. Захотелось передать ту эмоцию, которую видят в глазах врача больные пациенты ".

6 лет назад во Львове презентовали этномарку "Чичері" дизайнера Анастасии Василик. Бренд шьет одежду для детей и взрослых с интерпретацией на древние костюмы украинской шляхты, человека эпохи ренессанса.

Автор: Оксана КНЯЖИК
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