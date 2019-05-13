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понедельник, 13 мая 2019 12:56

Louis Vuitton создали аксессуар будущего

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Louis Vuitton создали аксессуар будущего
презентовали новую модель сумки. Фото: http://likeinua.com

Французский дом моды Louis Vuitton презентовал сумки необычного дизайна на показе LV Cruise 2020 в Нью-Йорке.

Видео с показа-презентации новых аксессуаров бренд разместил на официальной странице в Instagram.

Сбоку сумки вмонтировано по два дисплея. На экранах транслируются пейзажи города. Дизайнера назвали аксессуар "Полотно будущего".

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Пока не известно разрешил ли бренд другим домам моды пользоваться идеей и создавать прототипы.

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Публикация от Louis Vuitton Official (@louisvuitton)

Недавно Gucci удивил сеть нестандартной рекламой новой линейки губных помад. Бренд использовал для кампании моделей без зубов.

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Сейчас вы читаете новость «Louis Vuitton создали аксессуар будущего». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

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Дата
13
мая

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