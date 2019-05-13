Louis Vuitton создали аксессуар будущего

презентовали новую модель сумки. Фото: http://likeinua.com

Французский дом моды Louis Vuitton презентовал сумки необычного дизайна на показе LV Cruise 2020 в Нью-Йорке.

Видео с показа-презентации новых аксессуаров бренд разместил на официальной странице в Instagram.

Сбоку сумки вмонтировано по два дисплея. На экранах транслируются пейзажи города. Дизайнера назвали аксессуар "Полотно будущего".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Первые платья Диор весили 30 кг

Пока не известно разрешил ли бренд другим домам моды пользоваться идеей и создавать прототипы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Louis Vuitton Official (@louisvuitton) 9 Май 2019 в 12:31 PDT

Недавно Gucci удивил сеть нестандартной рекламой новой линейки губных помад. Бренд использовал для кампании моделей без зубов.