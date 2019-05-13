Louis Vuitton создали аксессуар будущего

Французский дом моды Louis Vuitton презентовал сумки необычного дизайна на показе LV Cruise 2020 в Нью-Йорке.
Видео с показа-презентации новых аксессуаров бренд разместил на официальной странице в Instagram.
Сбоку сумки вмонтировано по два дисплея. На экранах транслируются пейзажи города. Дизайнера назвали аксессуар "Полотно будущего".
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Пока не известно разрешил ли бренд другим домам моды пользоваться идеей и создавать прототипы.
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