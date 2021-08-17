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вторник, 17 августа 2021 13:38

Льняные и спортивные костюмы: какие трендовые наряды надевать прохладными вечерами лета
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Льняной костюм и платье длины макси являются именно теми модными элементами гардероба, которые стоит надевать прохладными вечерами в последние недели лета и в начале осени.

Костюм-двойка с широким кроем до сих пор остается в тренде. Также актуальным является и льняной брючный костюм пижамного кроя. В конце лета лучше выбирать модели с брюками, пишет ELLE.

Костюмы в спортивном стиле, состоящие из джоггеров и свитшотов, стали основным карантинным трендом. Из-за того, что этот вариант удобен и утилитарный, модницы не собираются прятать его в шкаф.

Костюм-двойка с широким кроем до сих пор остается в тренде
Фото: L.A.B by Ternovskaya
В моде будет и вязаный легкий кардиган
Уместным будет и платье длины макси
Актуальным является и льняной брючный костюм пижамного кроя
Костюмы в спортивном стиле стали основным карантинным трендом

В моде будет и вязаный легкий кардиган. Он стал стильной альтернативой джинсовой куртке и олимпийке. Лучше выбрать модели нежных оттенков с узорами.

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Уместным будет и макси-платье. Сейчас можно надевать с босоножками или белыми кедами. Осенью с обуви стоит выбрать ботильоны или туфли, а также добавить тренч или жакет размера оверсайз.

Скоро осень, а значит новый модный сезон и тренды. Один из модных акцентов сезона - яркие помады. На смену сексуальным стрелкам cat eye придут чуть более деликатные и аккуратные - kitten eye. Их советуют рисовать жидкой подводкой или любимым карандашом.

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