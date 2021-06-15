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среда, 16 июня 2021 11:00

Лето в городе: как модно выглядеть в жару
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Жаркое лето заставляет выбирать между комфортом и стилем. Конечно, большинство модниц охотно надевали бы брючные костюмы и использовали сложные стилистические сочетания, но чаще всего приходится отдавать предпочтение обычным шортам и топам. А если не выбирать? Gazeta.ua расскажет, как выглядеть стильно даже в самую безумную жару и чувствовать при этом полную гармонию и удобство.

Правильные материалы - это очень важно

Автор: jasmin chew.Pexels
  Отдавайте предпочтение натуральным тканям, в которых ваша кожа будет чувствовать себя наиболее комфортно
Отдавайте предпочтение натуральным тканям, в которых ваша кожа будет чувствовать себя наиболее комфортно
Плотные ткани образуют парниковый эффект, не пропускают влагу, не дают коже дышать. Идеальным решением для летнего наряда будут легкие материалы: лен, хлопок, шелк, ситец. Отдавайте предпочтение именно натуральным, а не искусственным тканям, которые обладают гигроскопичностью, легкостью, воздухопроницаемостью и гипоаллергенностью. Благодаря таким тканям вы с легкостью сможете надеть брючный костюм с жакетом и даже использовать метод наслоения.

Скажите "НЕТ" приталенному фасону

Автор: cottonbro.Pexels
  Прямой крой вещей уже давно является более актуальным, чем приталенные фасоны, что помогает чувствовать себя комфортно летом
Прямой крой вещей уже давно является более актуальным, чем приталенные фасоны, что помогает чувствовать себя комфортно летом
Крой вещей также имеет большое значение. Любые единицы гардероба, которые плотно прилегают к телу, не позволяют коже дышать. За счет этого человек быстро потеет, что вряд ли является его конечной целью. Отдавайте предпочтение объемным вещам, вещам свободного фасона или даже оверсайз, чтобы между тканью и телом было некоторое воздуха.

Прятать, нельзя оголять

Автор: Maryia Plashchynskaya.Pexels
  Охраняйте тело от прямых солнечных лучей, чтобы переносить жару более легко
Охраняйте тело от прямых солнечных лучей, чтобы переносить жару более легко
У большинства жара вызывает желание обнажаться, но прямые солнечные лучи и являются наиболее опасными. Обратите внимание на страны, где жаркий климат преобладает целый год - жители подобных мест пытаются скрыть тело от солнца, а не демонстрировать его. Именно поэтому рубашки, брюки, длинные платья будут лучшим выбором, чем короткие шорты, топы и максимально открытые платья.

Тянуться к свету

Автор: cottonbro.Pexels
  Белые вещи не только комфортные, но и выглядят очень дорого и стильно
Белые вещи не только комфортные, но и выглядят очень дорого и стильно
Черный цвет не отражает свет. Именно поэтому с детства нас учат в жаркую погоду отдавать предпочтение светлым вещам. Пусть темные цвета будут присутствовать в аксессуарах, элементах принта или обуви, но подавляющее цветовая гамма образа будет выполнена в светлых оттенках.

Головные уборы - безопасно и стильно

Автор: Tatiana Twinslol.Pexels
  Головные уборы - тренд для вашей безопасности
Головные уборы - тренд для вашей безопасности
Аксессуары на голову когда-то были сугубо мерой безопасности, но сейчас это настоящий тренд. Платки, бейсболки, шляпы, панамы - выбирайте модное дополнение, исходя из вашего стилистического настроения, и ваш летний образ будет безопасным и соответствовать всем модным канонам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Панама стала второй по популярности

Аксессуары - это не только декор

Автор: Konstantin Mishchenko.Pexels
  Солнечные очки - тренд, который защищает от яркого солнца
Солнечные очки - тренд, который защищает от яркого солнца
Речь о солнечных очках. Как и в случае с головными уборами очки имеют и функциональное назначение, и декоративное. Рекомендуем подобрать несколько моделей данного аксессуара, чтобы добавить летнему луку завершенности или яркого акцента (зависит от цвета и формы очков).

Представить лето без солнечных очков невозможно. Кроме функциональности, это тот аксессуар, который придает завершенности образу, а иногда даже становится главной изюминкой модного аутфита. Мода циклична в одежде, обуви и аксессуарах. Вот и сейчас солнечные очки, которые были на пике популярности в далеких 1970-х, вернулись на витрины магазинов. Тренд, вдохновленный эстетикой прошлого, нейтрален по стилистике и безопасен в сочетаниях с любым образом.

Автор: Диана Родина
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16
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