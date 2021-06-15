Лето в городе: как модно выглядеть в жару

Жаркое лето заставляет выбирать между комфортом и стилем. Конечно, большинство модниц охотно надевали бы брючные костюмы и использовали сложные стилистические сочетания, но чаще всего приходится отдавать предпочтение обычным шортам и топам. А если не выбирать? Gazeta.ua расскажет, как выглядеть стильно даже в самую безумную жару и чувствовать при этом полную гармонию и удобство.

Правильные материалы - это очень важно

Автор: jasmin chew.Pexels Отдавайте предпочтение натуральным тканям, в которых ваша кожа будет чувствовать себя наиболее комфортно

Плотные ткани образуют парниковый эффект, не пропускают влагу, не дают коже дышать. Идеальным решением для летнего наряда будут легкие материалы: лен, хлопок, шелк, ситец. Отдавайте предпочтение именно натуральным, а не искусственным тканям, которые обладают гигроскопичностью, легкостью, воздухопроницаемостью и гипоаллергенностью. Благодаря таким тканям вы с легкостью сможете надеть брючный костюм с жакетом и даже использовать метод наслоения.

Скажите "НЕТ" приталенному фасону

Автор: cottonbro.Pexels Прямой крой вещей уже давно является более актуальным, чем приталенные фасоны, что помогает чувствовать себя комфортно летом

Крой вещей также имеет большое значение. Любые единицы гардероба, которые плотно прилегают к телу, не позволяют коже дышать. За счет этого человек быстро потеет, что вряд ли является его конечной целью. Отдавайте предпочтение объемным вещам, вещам свободного фасона или даже оверсайз, чтобы между тканью и телом было некоторое воздуха.

Прятать, нельзя оголять

Автор: Maryia Plashchynskaya.Pexels Охраняйте тело от прямых солнечных лучей, чтобы переносить жару более легко

У большинства жара вызывает желание обнажаться, но прямые солнечные лучи и являются наиболее опасными. Обратите внимание на страны, где жаркий климат преобладает целый год - жители подобных мест пытаются скрыть тело от солнца, а не демонстрировать его. Именно поэтому рубашки, брюки, длинные платья будут лучшим выбором, чем короткие шорты, топы и максимально открытые платья.

Тянуться к свету

Автор: cottonbro.Pexels Белые вещи не только комфортные, но и выглядят очень дорого и стильно

Черный цвет не отражает свет. Именно поэтому с детства нас учат в жаркую погоду отдавать предпочтение светлым вещам. Пусть темные цвета будут присутствовать в аксессуарах, элементах принта или обуви, но подавляющее цветовая гамма образа будет выполнена в светлых оттенках.

Головные уборы - безопасно и стильно

Автор: Tatiana Twinslol.Pexels Головные уборы - тренд для вашей безопасности

Аксессуары на голову когда-то были сугубо мерой безопасности, но сейчас это настоящий тренд. Платки, бейсболки, шляпы, панамы - выбирайте модное дополнение, исходя из вашего стилистического настроения, и ваш летний образ будет безопасным и соответствовать всем модным канонам.

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Аксессуары - это не только декор

Автор: Konstantin Mishchenko.Pexels Солнечные очки - тренд, который защищает от яркого солнца

Речь о солнечных очках. Как и в случае с головными уборами очки имеют и функциональное назначение, и декоративное. Рекомендуем подобрать несколько моделей данного аксессуара, чтобы добавить летнему луку завершенности или яркого акцента (зависит от цвета и формы очков).

Представить лето без солнечных очков невозможно. Кроме функциональности, это тот аксессуар, который придает завершенности образу, а иногда даже становится главной изюминкой модного аутфита. Мода циклична в одежде, обуви и аксессуарах. Вот и сейчас солнечные очки, которые были на пике популярности в далеких 1970-х, вернулись на витрины магазинов. Тренд, вдохновленный эстетикой прошлого, нейтрален по стилистике и безопасен в сочетаниях с любым образом.