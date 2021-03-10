Леопардовый принт выходит из моды: что надевать на замену

Правильно сочетать зебру с однотонными вещами. Фото: pinterest.com

Леопардовый принт в новом модном сезоне заменит зебра.

Это обычная цикличность для моды, что не стоит на месте, пишет "Уніан".

Принт зебры имеет стильный вид не только в одежде, но и на обуви.

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Именно поэтому можно смело подбирать образ с таким принтом. Правильно сочетать зебру с однотонными вещами, избегая других принтованных элементов гардероба. Также лучше избегать неоновых цветов.

К началу нового сезона модницы уже начали подбирать стильную обувь и одежду. Однако стоит задуматься и о покупке новой сумки. В этом году дизайнерские идеи удивляют необычными решениями. В тренде будут интересны сумки с перьями, цепями, а также вместительные кожаные варианты.