Леопардовый принт выходит из моды: что надевать на замену

 
Ексклюзивы
1/5
Санкции против Коломойского расставляют все точки над "и"
Санкции против Коломойского расставляют все точки над "и"
Просмотров: 855
Зеленский разошелся с Коломойским. Тот не такой влиятельный, как Ахметов
Зеленский разошелся с Коломойским. Тот не такой влиятельный, как Ахметов
Просмотров: 1035
"Упыри, позор!": от судей требовали справедливости и перезагрузки системы
"Упыри, позор!": от судей требовали справедливости и перезагрузки системы
Просмотров: 639
Психолог рассказала, как люди становятся токсичными
Психолог рассказала, как люди становятся токсичными
Просмотров: 2160
"Фраза" Крым - Украина "- это тюремное заключение", - правозащитник
"Фраза" Крым - Украина "- это тюремное заключение", - правозащитник
Просмотров: 1332
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
1 Просмотров: 252
Борщ по миру распространили евреи
Борщ по миру распространили евреи
Просмотров: 2079
8 марта начинают отмечать Бабскую неделю
8 марта начинают отмечать Бабскую неделю
Просмотров: 963
Как бросить работу и начать путешествовать. Опыт украинки из Нидерландов
Как бросить работу и начать путешествовать. Опыт украинки из Нидерландов
Просмотров: 306
"Наркотики пришли после смерти родителей. Потерял все людское" - в мастерской работают бывшие зависимые
"Наркотики пришли после смерти родителей. Потерял все людское" - в мастерской работают бывшие зависимые
Просмотров: 1386
Фото
Все фото
7
7
4
3
4
Челка-&quot;занавеска&quot; и классический боб: назвали 7 модных стрижек 2021 года
Челка-"занавеска" и классический боб: назвали 7 модных стрижек 2021 года
С цепями и перьями: назвали трендовые сумки в 2021 году
С цепями и перьями: назвали трендовые сумки в 2021 году
Оригинальность, минимализм и футуризм: какая обувь в трендах весны
Оригинальность, минимализм и футуризм: какая обувь в трендах весны
&quot;Завтракаю в 11:00&quot; - 73-летняя модель поделилась секретом стройности
"Завтракаю в 11:00" - 73-летняя модель поделилась секретом стройности
&quot;Соль и перец&quot;. Какие сейчас тренды в покраске волос
"Соль и перец". Какие сейчас тренды в покраске волос
Видео
Все видео
Порекомендовали способы, как стильно носить узкий платок
Порекомендовали способы, как стильно носить узкий платок
Показали процесс создания новой сумки Dior
Показали процесс создания новой сумки Dior
Модникам на заметку: выбрали главные цвета 2021 года
Модникам на заметку: выбрали главные цвета 2021 года
Львовские дизайнеры представили одежду, которая светится
Львовские дизайнеры представили одежду, которая светится
Впервые музыку украинской группы использовали в рекламной коллекции мирового дизайнера
Впервые музыку украинской группы использовали в рекламной коллекции мирового дизайнера
Интервью
1/5
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
1 Просмотров: 252
Удаленная работа сыграла в пользу женщин
Удаленная работа сыграла в пользу женщин
Просмотров: 261
Борщ по миру распространили евреи
Борщ по миру распространили евреи
Просмотров: 2079
Бизнес в Украине: почему женщины уступают мужчинам
Бизнес в Украине: почему женщины уступают мужчинам
Просмотров: 216
8 марта начинают отмечать Бабскую неделю
8 марта начинают отмечать Бабскую неделю
Просмотров: 963
Колонка
Павел Щирица
Павел Щирица
09 марта 2021
Просмотров: 495
Політика
Хворіти – справа неприємна і недешева. Та якщо вже лікуєшся, шукай спеціаліста. Брат порадив звернутися в державну установу. Оскільки шлунок ...
среда, 10 марта 2021 17:25

Леопардовый принт выходит из моды: что надевать на замену

  Комментировать
Леопардовый принт выходит из моды: что надевать на замену
Правильно сочетать зебру с однотонными вещами. Фото: pinterest.com

Леопардовый принт в новом модном сезоне заменит зебра.

Это обычная цикличность для моды, что не стоит на месте, пишет "Уніан".

Принт зебры имеет стильный вид не только в одежде, но и на обуви.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Легко делать утром: в моде новая повседневная прическа

Именно поэтому можно смело подбирать образ с таким принтом. Правильно сочетать зебру с однотонными вещами, избегая других принтованных элементов гардероба. Также лучше избегать неоновых цветов.

К началу нового сезона модницы уже начали подбирать стильную обувь и одежду. Однако стоит задуматься и о покупке новой сумки. В этом году дизайнерские идеи удивляют необычными решениями. В тренде будут интересны сумки с перьями, цепями, а также вместительные кожаные варианты.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Леопардовый принт выходит из моды: что надевать на замену». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
марта

Кармалюк боролся с панами 23 года

"Мистер Ватсон, зайдите" - сделали сенсационный телефонный звонок

Казначейство выпустило банкноты для финансирования войны

В Швейцарии издали необычного "Кобзаря"

Погибло большинство жителей села

Создали добровольческий батальон для охраны границ с Венгрией

Открыли новые острова в Тихом океане

В результате бомбардировок погибли около 100 тыс. мирных жителей

Первая женщина в мире совершила кругосветное морское путешествие

В результате взрыва на шахте погибли более 1000 шахтеров

Французы захватили территорию в Африке

Христианский террорист убил врача, который делал аборты

Насиловали, душили и подожгли в куче мусора: на стройплощадке нашли обгоревшую девушку

Самое читаемое
Красиво жить не запретишь. Показали настоящее состояние Лукашенко
Красиво жить не запретишь. Показали настоящее состояние Лукашенко
 3 Просмотров: 72859
Гороскоп на март: кого ждет финансовое процветание и невиданный успех
Гороскоп на март: кого ждет финансовое процветание и невиданный успех
 Просмотров: 15399
Насиловали, душили и подожгли в куче мусора: на стройплощадке нашли обгоревшую девушку
Насиловали, душили и подожгли в куче мусора: на стройплощадке нашли обгоревшую девушку
5
 Просмотров: 14436
Каким было село Тараса Шевченко 120 лет назад - подборка фото
Каким было село Тараса Шевченко 120 лет назад - подборка фото
20
 Просмотров: 10602
Зверское убийство киберполицейской: известен мотив
Зверское убийство киберполицейской: известен мотив Просмотров: 9711
Мода
Челка-"занавеска" и классический боб: назвали 7 модных стрижек 2021 года
Челка-"занавеска" и классический боб: назвали 7 модных стрижек 2021 года
7
 Просмотров: 1098
Легко делать утром: в моде новая повседневная прическа
Легко делать утром: в моде новая повседневная прическа Просмотров: 495
С цепями и перьями: назвали трендовые сумки в 2021 году
С цепями и перьями: назвали трендовые сумки в 2021 году
7
 Просмотров: 288
Как можно использовать старые вещи в новом образе
Как можно использовать старые вещи в новом образе Просмотров: 117
Эксперты определили самые модные оттенки весны
Эксперты определили самые модные оттенки весны Просмотров: 234
Больше всего комментируют
5
В Конча-Заспе митинговали за освобождение Стерненко
5
Еще не решил - Мендель о втором сроке Зеленского
3
Красиво жить не запретишь. Показали настоящее состояние Лукашенко
3
Израиль не признает вакцину, которой прививают украинцев
3
Ткаченко говорит менять закон о языке
Голосов: 489
Голосование Какое место займёт сборная Украины по футболу в отборе на Кубок мира-2022?
  • 1) первое
  • 2) второе
  • 3) третье
  • 4) четвёртое
  • 5) пятое
Просмотреть