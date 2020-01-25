 
Ексклюзивы
1/5
"Сожалеет о содеянном" - военный пытался застрелиться в "Десне"
"Сожалеет о содеянном" - военный пытался застрелиться в "Десне"
Просмотров: 927
Почему дело "черной бухгалтерии" развалилось
Почему дело "черной бухгалтерии" развалилось
Просмотров: 603
В Украине закодируют популярные телевизионные каналы: что следует знать
В Украине закодируют популярные телевизионные каналы: что следует знать
Просмотров: 2484
Сколько украинцев считают себя средним классом
Сколько украинцев считают себя средним классом
Просмотров: 3015
Без снега реки будут пересыхать - климатолог
Без снега реки будут пересыхать - климатолог
Просмотров: 5662
"Штрафы не помогут" - эксперт рассказал, как бороться с авариями
"Штрафы не помогут" - эксперт рассказал, как бороться с авариями
Просмотров: 1224
Атомная энергетика для Украины базовая. Ее надо развивать - Гончар
Атомная энергетика для Украины базовая. Ее надо развивать - Гончар
Просмотров: 855
Вторая сессия прошла. Зеленский сохраняет контроль над "слугами"
Вторая сессия прошла. Зеленский сохраняет контроль над "слугами"
Просмотров: 648
Как изменится оплата за газ: эксперт объяснил две платежки
Как изменится оплата за газ: эксперт объяснил две платежки
Просмотров: 3933
Нацбанк превысил полномочия: почему отменили решение по ФОПам
Нацбанк превысил полномочия: почему отменили решение по ФОПам
Просмотров: 963
Фото
Все фото
20
5
7
4
10
Латекс и сумки-баулы: что будет модным в 2020 году
Латекс и сумки-баулы: что будет модным в 2020 году
Самое красивое в мире обнаженное тело: модель представила платье Жана-Поля Готье
Самое красивое в мире обнаженное тело: модель представила платье Жана-Поля Готье
Самая красивая женщина мира показала модные тренды будущего года
Самая красивая женщина мира показала модные тренды будущего года
Кружевное боди и больше ничего: певица прорекламировала ювелирные украшения
Кружевное боди и больше ничего: певица прорекламировала ювелирные украшения
Супермодель Джиджи Хадид обнажилась для Vogue
Супермодель Джиджи Хадид обнажилась для Vogue
Видео
Все видео
Страшно красиво: как накраситься на Хэллоуин 2019
Страшно красиво: как накраситься на Хэллоуин 2019
Как сделать дневной макияж за 2 минуты
Как сделать дневной макияж за 2 минуты
Первое в мире цифровое платье продали за $9500
Первое в мире цифровое платье продали за $9500
Louis Vuitton создали аксессуар будущего
Louis Vuitton создали аксессуар будущего
Его музой была Одри Хепберн: умер один из самых известных кутюрье ХХ века
Его музой была Одри Хепберн: умер один из самых известных кутюрье ХХ века
Интервью
1/5
Что делать с зарплатами министров и депутатов
Что делать с зарплатами министров и депутатов
Просмотров: 1476
Политическое поражение Зеленского и новые схемы: фермер рассказал о последствиях земельного закона
Политическое поражение Зеленского и новые схемы: фермер рассказал о последствиях земельного закона
Просмотров: 1827
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
1 Просмотров: 3033
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Просмотров: 2142
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2934
Колонка
Олександр Бойченко
Олександр Бойченко
24 января 2020
1 Просмотров: 513
Символ віри
А чому б іноді щиросердо й не похвалитися? Особливо – якщо заслужено. От, наприклад, у мене є одна позитивна риса: я майже завжди намагаюся ...
суббота, 25 января 2020 18:59

Латекс и сумки-баулы: что будет модным в 2020 году
20

  Комментировать

Латекс
Латекс
одежда с эко-кожи
Брючный костюм
Сумка оверсайз

Латекс, пластмасса - все, что выглядит несколько футуристично, сейчас в моде. Футуристические элементы понемногу очень активно вливаются в обычный гардероб. Об этих и других тренды в моде 2020 рассказывает стилист и фешн-блогер Маргарита Мурадова.

"Очень активно вышел в тренд цветочный принт. Он в разных вариациях и часто в нетипичных материалах. Классический цветочный тоже будет актуален. С ним можно будет смело экспериментировать. И удивительно романтичный цветочный принт можно делать еще и готическим, грубым, пацанским. Достаточно добавить рваные джинсы. Лично мне больше нравится более мелкий и мягкий цветочный принт, потому что его интересно совмещать с платьем, с грубыми ботинками. Цветочный принт актуален уже второй сезон подряд как никогда ", - отметила фэшн-блогер.

Следующий тренд стилист называет гимном будущего.

"Это удобство и практичность как символ активного символа жизни. Практический носибельные, комфортную одежду. Вместо высоченных каблуков на каждый день - кроссовки. Скандинавские блоггеры, например, одевают вьетнамки с платьями. Спортивная одежда перекочевал к нам в обычный мир. Мы спокойно носим каблуки с трениках, мы носим кашемировые костюмы на прогулки и иногда на встрече выходного дня. Спорт занял в нашей жизни хорошую активную позицию ".

Следующий тренд - самый сексуальный. Это брючные костюмы.

"Я считаю, что нет ничего более сексуального, чем брючный костюм на девушке. Это очень женственно и как ничто другое подчеркивает фигуру. Силуэтов жакетов и брюк - огромное количество. Поэтому проблемы выбора нет. В последнее время становятся популярными костюмы более по фигуре. Это не значит, что оверсайз вышел из моды. Он просто так из моды не выйдет. Нет ничего лучше классный брючный костюм для любого случая. Он всегда уместен ".

Одежда с экологический материалов - еще одна тенденция. Очень много брендов различных ценовых категорий отказываются от натурального меха.

"Очень актуальны платья и пальто с эко-кожи. Смело экспериментируйте и с лакированной, и с матовой кожей ".

Блестящие ткани - также на пике моды.

"Топы с пайетками можно совмещать с грубыми кожаными брюками на каждый день. Понемногу мы перестаем беречь казалось бы нарядная одежда для особых случаев, а одеваем его когда есть настроение ", - говорит Маргарита Мурадова.

Стильные сейчас объемные широкие плечи. Одежда с подплечниками очень красиво на контрасте подчеркивает хрупкую женскую фигуру.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ботфорты и пиджак задом наперед: как освежить вечерний образ

Прозрачные элементы и ткани - еще один модный тренд.

Это может быть одежда из полупрозрачного гипюра. Напиврозори плащи и другую одежду красиво виглядатимуться в сочетании с чем-то грубым - ботинками, поясами, которые будут их заземлять. Латекс, пластмасса - все, что выглядит несколько футуристично, сейчас в моде. Футуристические элементы понемногу очень активно вливаются в обычный гардероб. К тому же прозрачного материала позволяют создать актуальную многослойность ", - подчеркивает фэн-блогер.

На Неделе мужской моды в Париже демонстрировали тренды, которые будут актуальны в год - следующей весной и летом. Он длился с 15 до 20 января.

Супермодель 23-летняя Белла Хадид приняла участие в показе коллекции Lanvin осень-зима 2020-2021 и коллекции Haute Couture весна / лето 2020 дизайнера Александра Вотье.

Например, она представила произведение дизайнера Бруно Сиалли в рамках коллекционного шоу для модного дома Lanvin.

Дефиле устроили под открытым небом - на одной из площадей Парижа.

Автор: Валерия Радзиевская
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Латекс и сумки-баулы: что будет модным в 2020 году». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
января

Марш Мендельсона стал всемирным хитом

Нодар Ахалкаци разгромил "Ливерпуль"

Бриллиант раскололи на 106 кусков

Самое читаемое
Чешский фотограф Лукаш Дворак: тот, кто уважает красоту женщины
Чешский фотограф Лукаш Дворак: тот, кто уважает красоту женщины
30
 1 Просмотров: 60004
Самое красивое в мире обнаженное тело: модель представила платье Жана-Поля Готье
Самое красивое в мире обнаженное тело: модель представила платье Жана-Поля Готье
5
 Просмотров: 28648
Срезали кожу и выкололи глаз: жуткие подробности убийства подруг в Киеве
Срезали кожу и выкололи глаз: жуткие подробности убийства подруг в Киеве 5 Просмотров: 10422
Гибель Марины Поплавской: суд вынес приговор водителю автобуса
Гибель Марины Поплавской: суд вынес приговор водителю автобуса Просмотров: 9315
&quot;Следователь прятал глаза&quot; - Порошенко в давке вышел с допроса
"Следователь прятал глаза" - Порошенко в давке вышел с допроса 1 Просмотров: 8937
Мода
Модный конфуз: Кароль и Бейонсе нарядились в одинаковые платья
Модный конфуз: Кароль и Бейонсе нарядились в одинаковые платья Просмотров: 1467
Самое красивое в мире обнаженное тело: модель представила платье Жана-Поля Готье
Самое красивое в мире обнаженное тело: модель представила платье Жана-Поля Готье
5
 Просмотров: 28657
Самая красивая женщина мира показала модные тренды будущего года
Самая красивая женщина мира показала модные тренды будущего года
7
 Просмотров: 6093
Кружевное боди и больше ничего: певица прорекламировала ювелирные украшения
Кружевное боди и больше ничего: певица прорекламировала ювелирные украшения
4
 1 Просмотров: 5077
Ukrainian Fashion Week объявил программу
Ukrainian Fashion Week объявил программу Просмотров: 144
Больше всего комментируют
6
Зеленский ответил, планирует ли он идти на второй срок
5
Срезали кожу и выкололи глаз: жуткие подробности убийства подруг в Киеве
5
Эксперт объяснил, почему мир стал менее дружественным к Украине
3
Для тех, кому нет разницы: россияне обстреляли Мариуполь
2
Зеленский в разговоре с Нетаньяху вспомнил о Крыме и личной семейной истории
Голосов: 323
Голосование 13 февраля стартует чемпионат мира по биатлону. Сколько медалей завоюют украинцы?
  • 1) ноль
  • 2) одну
  • 3) две
  • 4) три
  • 5) четыре
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua