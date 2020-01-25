Латекс и сумки-баулы: что будет модным в 2020 году

Латекс, пластмасса - все, что выглядит несколько футуристично, сейчас в моде. Футуристические элементы понемногу очень активно вливаются в обычный гардероб. Об этих и других тренды в моде 2020 рассказывает стилист и фешн-блогер Маргарита Мурадова.

"Очень активно вышел в тренд цветочный принт. Он в разных вариациях и часто в нетипичных материалах. Классический цветочный тоже будет актуален. С ним можно будет смело экспериментировать. И удивительно романтичный цветочный принт можно делать еще и готическим, грубым, пацанским. Достаточно добавить рваные джинсы. Лично мне больше нравится более мелкий и мягкий цветочный принт, потому что его интересно совмещать с платьем, с грубыми ботинками. Цветочный принт актуален уже второй сезон подряд как никогда ", - отметила фэшн-блогер.

Следующий тренд стилист называет гимном будущего.

"Это удобство и практичность как символ активного символа жизни. Практический носибельные, комфортную одежду. Вместо высоченных каблуков на каждый день - кроссовки. Скандинавские блоггеры, например, одевают вьетнамки с платьями. Спортивная одежда перекочевал к нам в обычный мир. Мы спокойно носим каблуки с трениках, мы носим кашемировые костюмы на прогулки и иногда на встрече выходного дня. Спорт занял в нашей жизни хорошую активную позицию ".

Следующий тренд - самый сексуальный. Это брючные костюмы.

"Я считаю, что нет ничего более сексуального, чем брючный костюм на девушке. Это очень женственно и как ничто другое подчеркивает фигуру. Силуэтов жакетов и брюк - огромное количество. Поэтому проблемы выбора нет. В последнее время становятся популярными костюмы более по фигуре. Это не значит, что оверсайз вышел из моды. Он просто так из моды не выйдет. Нет ничего лучше классный брючный костюм для любого случая. Он всегда уместен ".

Одежда с экологический материалов - еще одна тенденция. Очень много брендов различных ценовых категорий отказываются от натурального меха.

"Очень актуальны платья и пальто с эко-кожи. Смело экспериментируйте и с лакированной, и с матовой кожей ".

Блестящие ткани - также на пике моды.

"Топы с пайетками можно совмещать с грубыми кожаными брюками на каждый день. Понемногу мы перестаем беречь казалось бы нарядная одежда для особых случаев, а одеваем его когда есть настроение ", - говорит Маргарита Мурадова.

Стильные сейчас объемные широкие плечи. Одежда с подплечниками очень красиво на контрасте подчеркивает хрупкую женскую фигуру.

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Прозрачные элементы и ткани - еще один модный тренд.

Это может быть одежда из полупрозрачного гипюра. Напиврозори плащи и другую одежду красиво виглядатимуться в сочетании с чем-то грубым - ботинками, поясами, которые будут их заземлять. Латекс, пластмасса - все, что выглядит несколько футуристично, сейчас в моде. Футуристические элементы понемногу очень активно вливаются в обычный гардероб. К тому же прозрачного материала позволяют создать актуальную многослойность ", - подчеркивает фэн-блогер.

На Неделе мужской моды в Париже демонстрировали тренды, которые будут актуальны в год - следующей весной и летом. Он длился с 15 до 20 января. Супермодель 23-летняя Белла Хадид приняла участие в показе коллекции Lanvin осень-зима 2020-2021 и коллекции Haute Couture весна / лето 2020 дизайнера Александра Вотье. Например, она представила произведение дизайнера Бруно Сиалли в рамках коллекционного шоу для модного дома Lanvin. Дефиле устроили под открытым небом - на одной из площадей Парижа.