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воскресенье, 19 января 2020 10:25

Ботфорты и пиджак задом наперед: как освежить вечерний образ
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Яркий пиджак
Ботфортам с длинным пиджаком не нужна юбка
Длинное вечернее платье "успокоится" в комплекте с пиджаком
Пиджак и платье-комбинация

Как одеться на вечеринку или торжество, чтобы выглядеть гармонично и без претензии: как дать второе дыхание вечернему платью, которое вы надевали только раз в жизни, а также, как креативно освежить повседневные вещи - советует стилист и Фейн-блогер Елена Гилка.

"Вечером надо выглядеть более сексуально и расслабленно, чем днем, ​​и при этом как-то выделиться.

У меня есть черное с перьями платье, которое я надевала лишь раз на презентацию. С тех пор я еще ни разу его не одевала. Потому что оно очень диктует свое настроение. Я задумалась, как его обыграть еще раз, как снизить градус торжественности. Я предлагаю использовать его с простым жакетом. С жакетом платье выглядит совсем по-новому: и торжественно, и просто, и функционально. В сольном варианте этого платья можно выйти лишь на какую-то торжественность, а с жакетом уже можете пойти и в музей, и в театр, и на презентацию или в клуб. Функциональность сильно возрастает. Не лишним будет каблучок и остроносая обувь", - советует фэшн-блогер.

Второй образ - с функциональной черным комбинезоном на каждый день.

"Надеваю его днем ​​с жакетом, свитером, с кроссовками. Чтобы освежить его на вечер, я добавила красные губы, сделала стрелки, надела яркие бирюзовые серьги. Наверх я надела красное пальто. Образ был сексуальный. В том числе и благодаря сочетанию красного с черным. Мужчины это любят, особенно вечером.

Еще одна классная идея на вечер - использовать жакеты вместе с ботфортами. Я имею удлиненный жакет-платье: он полностью перекрывает короткую длину. Если одеть плотные колготки и ботфорты - выглядит очень круто. Это стиль француженки - просто, со вкусом, женственно и сексуально.

Еще один образ - обычный серый жакет с платьем-комбинацией и высокими сапогами. Этот образ девичий и легкий.

Следующий образ - экстравагантный. К нам уже возвращаются юбки-пачки. Предлагаю платье-пачку одевать тоже, как и в первый раз, с жакетом. Так платье вернет себе трендовость. Жакет делает свое дело ", - говорит стилист.

Любимый трюк Елены - одевать мини-юбки поверх других вещей как баску.

"Совсем недавно я надевала длинное платье-комбинацию из черной мини-юбкой поверх него. Добавила к этому образу кожаный берет. Выглядело круто и экстравагантно ".

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Необычно одевает Елена на вечер и обычный брючный костюм: советует заправить пиджак в брюки или одеть его задом наперед.

"Брючные костюмы могут быть как черные и белые, так и в трендовом коралловом цвете. Образ освежат интересные сумочки-клатчи, белые пуговицы, колье, серьги светлых цветов. Так ваш обычный рабочий костюм превратится в нечто мега-стильное.

Если хотите выгулять вечером джинсы, оденьте к ним нарядную блузку или необычный топ. У меня блузка - с корсетом и рукавами в викторианском стиле ", - советует стилист.

Известный модный дом Великобритании Burberry объявил, что прекращает использовать натуральный мех в своих коллекциях. Бренд также обещает перерабатывать неиспользованные изделия вместо того, чтобы сжигать их.

Автор: Валерия Радзиевская
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