Француженки любят естественность, скандинавки - уют, американки - практичность: различия моды в мире

Француженки умеют выглядеть изысканно, хоть и немного небрежно. Скандинавские женщины одеваются неярко - все бежевое и серое. Они берут харизмой. Американки активно экспериментируют с одеждой.

Фэшн-блогер Елена Гилка делится с Gazeta.ua различиями и особенностями мировой моды.

"У меня две сестры живут во Франции. Я ездила в Париж. Там очень много фэшн-блогеров, модная индустрия развита. Много стильных людей на парижских улицах, и доминирует четкий французский стиль. Женщины с очень простой подачей. Даже есть ощущение, что они специально не собираются, не прихорашиваются и не следят за внешностью. Но при этом выглядят очень хорошо. На лице практически нет мейкапа - красной помады и стрелок. Что-то, конечно, есть, но этого не видно - возможно, пудра или тушь.

Француженки любят носить асимметричные вещи свободного кроя. Например, кардиган на одно плечо или свободный свитер, заправленный в одну сторону джинсов. Джинсы всегда удлиненные или по фигуре. Возможно, клеш, возможно, прямые. Ножки в них выглядят длинными. Глядишь, все вроде просто, но очень собранно и идет.

В дождливую погоду парижанки ходят просто в тренчах, резиновых сапожках и с зонтиками.

Француженки не стесняются рассматривать людей, которые их заинтересовали. Меня одна пасла глазами сверху и медленно вниз. Сестра, которая живет во Франции, говорит, что француженка может 5 минут на тебя пялиться и не отвести от тебя глаз.

Люблю адаптироваться к среде и чувствовать себя в ней своей. Перед путешествием во Францию ​​сшила себе комбинезон во французском стиле, приобрела простые коричневые сандалии, которые они все носят. Одела серьги и накинула сверху кардиган ".

"Мне нравится, как во Франции выглядят старшие женщины. В отличие от наших женщин в возрасте, француженки имеют лаконичную и качественную одежду. Кофточка - без катышков, с дорогой шерсти или кашемира, хорошо отглаженная. Оттенки пастельные - бежевые или серые. Все-таки мы носим больше дешевых некачественных китайских вещей. Там таких вещей меньше ", - поделилась Олега Гилка.

Скандинавские женщины одеваются неярко - все бежевое и серое.

"Они берут харизмой. Глаза красивые и естественные, без мейка и стрелок. Они полностью натуральные. Возможно, потому, что в них люди к этому относятся проще и дают себе больше свободы быть непринужденными. У нас часто ищут недостатки во внешности других людей. А у них сосредоточиваются на удачной и красивой одежде: Вау! Класс! Супер!

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Американский стиль яркий и разнообразный. В Нью-Йорке люди просто одеваются в комфортные вещи и не заморачиваются. Идут в лосинах в тренажерный зал, оттуда могут даже не снимая кроссовок одеть большой жакет, шляпу и очки сверху, чтобы их не узнали. И все, это уже стиль. Так оно и есть.

Большинство новых модных тенденций идут именно из Америки. Там люди активно экспериментируют с одеждой. Там очень много фэн-блоггеров, которые генерируют новое. Стоит одному что-то новое одеть, как ему вторят другие. Звезда вышла из магазина - все, она уже сфотографирована и превратилась в тренд. В Европе, в частности Франции, мода более классическая ", - подчеркнула фэшн-блогер.

Основные черты парижского стиля заложила еще Коко Шанель в своем "маленьком черном платье" - это скрытая изысканность под кажущейся простотой. Для французского стиля характеры неброские цвета - белый, черный, оттенки коричневого и бежевого, зеленый, синий. Присутствие яркого оттенка (например, красного) возможно, но в строго ограниченном порядке: это может быть губная помада, туфли, шарф или модный аксессуар. Основная черта французского стиля - практичность и сочетаемость всех вещей гардероба. Французские женщины никогда не наденут на себя причудливые пестрые наряды, их шик заключается в простоте и элегантности. Основной упор сделан на дорогие и стильные аксессуары, которые придадут наряду законченный образ. Это могут быть платки, зонтики, перчатки, очки, шарфы, необычные головные уборы. Здесь главное не переборщить, одного яркого элемента вполне достаточно, чтобы образ казался завершенным. Вместе с аксессуарами подбирается обувь, которая обязательно должна быть дорогой и стильной. Как говорят настоящие ценители стиля - "девушка может сэкономить на всем, кроме обуви, прически и нижнего белья". Американский стиль пользуется особой популярностью благодаря его стремлению к естественности: именно он привнес в моду натуральные ткани, платья свободного кроя, всеми любимые джинсы и рубашки в клетку. При упоминании американской моды в воображении всплывают ковбойские сапоги, короткие мини-юбки и блузки с открытыми вырезами. Любимая форма одежды американских студентов - мягкие и уютные толстовки с принтами логотипов учебных заведений и футбольных команд. В арсенале любой американки всегда джинсы, футболки, джемпера и кофты. Платья здесь - одна из повседневных форм одежды. Обычно это необлегающие силуэты, простые ткани, минимум дополнительных деталей и вышивок. Основной чертой является их простота и удобство.