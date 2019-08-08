Кошачьи, прямоугольные и похожи на сварочную маску: какие очки модные в этом году

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В мире отмечают день офтальмологии. Отрасль медицины изучает анатомию глаза, физиологию и болезни, разрабатывает методы лечения и профилактики глазных болезней. Одним из самых эффективных средств коррекции и защиты зрения остаются очки. Солнечные и корректирующие, они выполняют сразу 2 функции - защищают глаза от ультрафиолета или улучшают зрение и создают желаемый имидж. Полезный для здоровья аксессуар способен добавить элегантности или стильности, стать завершающим штрихом в образе. Сейчас многие женщины используют корректирующие очки исключительно в качестве аксессуара, а не прибора для лечения зрения.

При выборе очков важно учитывать модные тенденции, собственный стиль и индивидуальные принципы подбора формы. В этом году разнообразие модных трендов на этот аксессуар впечатляет.

Очки с цветными прозрачными линзами

Тренд перешел из предыдущего на сезон-2019. Рассматривать мрачные урбанистические пейзажи приятнее через цветные линзы очков. Это могут быть розовые, желтые, оранжевые, фиолетовые и темно-зеленые. Оправы к ним могут быть самыми разнообразными - с ободком и без него.

Очки с эффектом деграде

Очки с градиентно окрашенными линзами - это ли не обязательная часть программы многих люксовых брендов. В новом сезоне на смену умеренного, односложного градиента приходит "радужный". "Фуксия" перетекает в цвет чайной розы, а нежный розовый закат плавно меняется синевой, что выглядит очень красиво.

Очки-маски

Огромные очки, скроют глаза и большую часть лица. По размеру напоминают маски для дайвинга или сварочных работ. В этом есть их большой плюс: они не только защитят глаза от воздействия прямых солнечных лучей, но и избавят от необходимости пользоваться кремом с высоким фактором защиты SPF.

Мини-очки

Еще с прошлого года остаются в тренде узкие модели. Могут быть в разных переплетах - незаметных, или больших. Стекла могут быть черными, а могут быть розовыми. По форме это узкие очки кошачьей формы и прямоугольные. Суперузкие очки, стиль которых можно определить как ретрофутуризм, не защищают от солнца. В них можно почувствовать себя героем научно-фантастического фильма, скажем Тринити или агентом Смитом. Их облюбовали Рианна, Ким Кардашьян, Селена Гомез и сестры Хадид. Носить их нужно спущенными к середине носа.

Очки в стиле семидесятых, оверсайз

Противоположные тренды могут успешно уживаться в одном сезоне. Очки в стиле оверсайз в больших черепаховых или металлических оправах выглядят "богемно", напоминая образы богатых тусовщиков 1970-х годов. "Крупногобаритные" очки той эпохи во многом обязаны своей популярностью Жаклин Кеннеди, жене греческого миллионера Аристотеля Онассиса. Могут иметь темные глухие стекла, или светлые. Сейчас очень актуальны светлые цвета стекла. Можно иметь в своем арсенале светлые и темные - для защиты от солнца.

Геометрия

Дизайнеры продемонстрировали интересные стильные решения - очки круглой, треугольной, четкой прямоугольной, квадратной, ромбовидной формы. Для каждого типа лица можно подобрать свою форму, которая подойдет, а возможно даже подкорректирует черты лица.

Футуристические оправы

Для самых смелых, необычных, возможно в чем-то творческих существует тренд на футуристические дизайны. В этом году актуальны такие направления, как ретро и футуризм. Такие очки могут иметь безумные расцветки оправ. Оправа может играть на контрасте с линзами.

Интересный мост

Остаются модными очки с двойным мостом. В интернете в шутливой форме их называют монобровью. Форма оправы может быть разной - вся фишка именно в перемычках. Появились также очки без моста, которые держатся на верхней перемычке. Выглядит необычно, добавляет интересные ноты даже привычной форме.

Вайфареры

Актуальны как в классическом исполнении, так и в более современном - это может быть маленький или, наоборот, более объемный размер. Или цветные линзы или оправы.

Неизменная классика

Форма очков-авиаторов принадлежит к классике и не теряет актуальности. Может модернизироваться. Классика - это также круглые очки, кошачий глаз, те же вайфареры. Они могут претерпевать изменения, но сама форма актуальна всегда.

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Очки для занятий велоспортом

Очки для занятий велоспортом - один из самых впечатляющих трендов сезона родом из девяностых. Их можно назвать универсальными. Носить спортивные очки с другими вещами, заимствованными из гардероба спортсменов, сегодня не обязательно. Немыслимые нарушения теперь приветствуются, благодаря чему потребителю открывается огромное поле для самостоятельной модной игры. Их нужно искусно стилизовать. Далеко не каждому подойдет такая форма.

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