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суббота, 28 декабря 2019 02:25

Королевская роскошь: показали лучшие наряды Меган Маркл в 2019-м
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Подсчитали стоимость гардероба Меган Маркл
Фото: znaj.ua
Подсчитали стоимость гардероба Меган Маркл
Подсчитали стоимость гардероба Меган Маркл
Подсчитали стоимость гардероба Меган Маркл
Подсчитали стоимость гардероба Меган Маркл

Специалисты моды подсчитали стоимость гардероба жены принца Гарри Меган Маркл. Одежда сделана люксовыми модными домами.

Сторонников королевской семьи интересовал вопрос, сколько герцогиня Сассекском тратит на одежду, пишет znaj.ua.

Эксперты пришли к выводу, что герцогиня экономит на одежде. В 2019 году одежда жены принца Гарри для официальных выходов обошелся почти в $280 тыc. Год назад расходы достигли $530 тыс. Меган Маркл почти вдвое сократила бюджет на одежду.

Самым дорогим образом эксперты признали наряд, в котором она появилась на приеме в посольстве Великобритании в Рабате во время королевского тура в Марокко. Платье до пола цвета шампань от Dior, сшитое по индивидуальному заказу, клатч, туфли и ювелирные украшения обошлись более чем в $118 тыс.

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После выхода из декретного отпуска в июне, женщина стала чаще надевать вещи повторно. Стоимость гардероба снизилась. У Меган Маркл есть действенный способ экономить на одежде и украшениях: некоторые дизайнеры дают ей большую скидку или вообще дарят свои творения.

Герцогиню Сассекскую Меган Маркл признали одной из самых влиятельных личностей в сфере моды. Жена принца Гарри попала в рейтинг ТОП-500 авторитетных людей по версии сайта Business of Fashion.

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