Королевская роскошь: показали лучшие наряды Меган Маркл в 2019-м

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Специалисты моды подсчитали стоимость гардероба жены принца Гарри Меган Маркл. Одежда сделана люксовыми модными домами.

Сторонников королевской семьи интересовал вопрос, сколько герцогиня Сассекском тратит на одежду, пишет znaj.ua.

Эксперты пришли к выводу, что герцогиня экономит на одежде. В 2019 году одежда жены принца Гарри для официальных выходов обошелся почти в $280 тыc. Год назад расходы достигли $530 тыс. Меган Маркл почти вдвое сократила бюджет на одежду.

Самым дорогим образом эксперты признали наряд, в котором она появилась на приеме в посольстве Великобритании в Рабате во время королевского тура в Марокко. Платье до пола цвета шампань от Dior, сшитое по индивидуальному заказу, клатч, туфли и ювелирные украшения обошлись более чем в $118 тыс.

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После выхода из декретного отпуска в июне, женщина стала чаще надевать вещи повторно. Стоимость гардероба снизилась. У Меган Маркл есть действенный способ экономить на одежде и украшениях: некоторые дизайнеры дают ей большую скидку или вообще дарят свои творения.

Герцогиню Сассекскую Меган Маркл признали одной из самых влиятельных личностей в сфере моды. Жена принца Гарри попала в рейтинг ТОП-500 авторитетных людей по версии сайта Business of Fashion.