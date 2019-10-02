Меган Маркл попала в рейтинг ТОП-500 самых влиятельных людей fashion-индустрии

Меган Маркл попала в список самых влиятельных людей в сфере моды. Фото: Reuters

Герцогиню Сассекскую Меган Маркл признали одной из самых влиятельных личностей в сфере моды.

Жена принца Гарри попала в рейтинг ТОП-500 авторитетных людей за версией сайта Business of Fashion.

Экс-актриса активно занялась своим гардеробом после того, как стала частью королевской семьи.

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Герцогиня удивляла фанатов и модных экспертов своими нарядами. На одно мероприятие Маркл могла надеть платье с массмаркета за $ 30, а затем удивить роскошным нарядом за $ 11 тыс.

После того, как Меган выходит на публику в одежде с массмаркета, эти вещи в момент разлетаются с прилавков. Интернет-запросы на одежду, как у Маркл увеличились на 206%.

Поэтому онлайн-издание решило, что жена наследника британского престола заслуживает быть в списке самых влиятельных людей fashion-индустрии.

Недавно стало известно, что Меган Маркл готовит к выпуску свою дебютную коллекцию одежды, предназначенную для благотворительного проекту.