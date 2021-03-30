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вторник, 30 марта 2021 11:30

Классические и с необычным принтом: какие кроссовки выбрать для трендового образа
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Самой удобной обувью являются кроссовки, которые удачно сочетаются с любыми вещами. Стоит выбрать такую ​​модель, которая создаст не только комфортный, но и трендовый образ.

Актуальными вновь становятся классические кроссовки с тонкой подошвой. Лучше миксовать с юбками длины миди, джинсами и шортами, пишет Cosmopolitan.

В тренде кроссовки с необычными тканями и текстурами, космическими мотивами, мехом. Смелые модницы выбирают такую ​​модель. Неординарный принт - геометрические рисунки, животный принт, романтические изображения - тоже в моде. Можно надеть как к монохромному образу, так и комбинировать разные стили.

Актуальными вновь становятся классические кроссовки с тонкой подошвой
Фото: Pinterest
В тренде кроссовки с необычными тканями и текстурами, космическими мотивами, мехом
Кроссовки в неоновом или базовом цветном станут удачным акцентом в повседневном образе
Неординарный принт - геометрические рисунки, животный принт, романтические изображения - тоже в моде
Бренды используют переработанные материалы для создания интересной, необычной и экологической обуви

Также актуальными будут яркие варианты. Кроссовки в неоновом или базовом цветном станут удачным акцентом в повседневном образе.

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Такие бренды, как Converse, Nike, Reebok, Stella McCartney, Аdidas, активно выпускают экологические кроссовки, что сейчас в тренде. Они используют переработанные материалы для создания интересной и необычной обуви.

Грубые ботинки на шнуровке и массивной подошве, челси - дизайнеры поражают идеями обуви. В новом модном сезоне не обойтись без стильных ботинок. Наиболее актуальными весной будут прорезиненные сапоги. Звезды street style комбинируют эту модель с платьями и удлиненными жакетами.

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