Кэти Перри поразила нарядом трендового цвета: показываем 5 образов в этом оттенке

Американская поп-певица Кэти Перри похвасталась платьем самого модного оттенка осени. На днях она посетила прошедшую в американском Нашвилле церемонию награждения премии Country Music Association Awards.

Звезда выбрала кожаный наряд шоколадного оттенка от британского бренда Vivienne Westwood. Эффектный образ дополнила украшениями с жемчугом.

Gazeta.ua подготовила пять образов трендового осеннего оттенка для вдохновения.

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Пандемия изменила отношение к моде. Теперь на первом месте - комфорт и универсальность. Модная блогер Екатерина Кида показала идеи для обыденных образов. Ее варианты подойдут как в офис, так и на прогулку или свидание.