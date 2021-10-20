Кейт Миддлтон показала, какой оттенок красного выбрать для элегантного образа

 
Ексклюзивы
1/5
"Пацаны, ну что вы там? Погнали!" - как сетями "таскают" судаков и синцов на самом большом водохранилище Украины
"Пацаны, ну что вы там? Погнали!" - как сетями "таскают" судаков и синцов на самом большом водохранилище Украины
Просмотров: 1539
Отставка Разумкова - этап усмирения
Отставка Разумкова - этап усмирения
5 Просмотров: 774
Подозрений нет: последние подробности в деле о вероятном изнасиловании с участием полицейского
Подозрений нет: последние подробности в деле о вероятном изнасиловании с участием полицейского
Просмотров: 558
Смерть брата погибшего мэра Кривого Рога: что рассказали коллега и полиция
Смерть брата погибшего мэра Кривого Рога: что рассказали коллега и полиция
Просмотров: 1143
Трехдневными гонками на Киевщине закрыли велосезон
Трехдневными гонками на Киевщине закрыли велосезон
Просмотров: 261
Власть угождает Фирташу, немецкие супермаркеты потеснят АТБ, трагедия в Карпатах - что о нас пишут в мире
Власть угождает Фирташу, немецкие супермаркеты потеснят АТБ, трагедия в Карпатах - что о нас пишут в мире
Просмотров: 17875
"Вышел на биржу, где к нему присматриваются инвесторы": политическое будущее Разумкова определят считанные недели
"Вышел на биржу, где к нему присматриваются инвесторы": политическое будущее Разумкова определят считанные недели
1 Просмотров: 1845
"К чему не дотронься - грибок на грибке. Жесть": как дом в Киеве покрылся плесенью и убивает жителей
"К чему не дотронься - грибок на грибке. Жесть": как дом в Киеве покрылся плесенью и убивает жителей
Просмотров: 3132
Легковушка врезалась в эвакуатор и сгорела дотла: показали последствия ДТП с четырьмя погибшими
Легковушка врезалась в эвакуатор и сгорела дотла: показали последствия ДТП с четырьмя погибшими
Просмотров: 1206
Порошенко плел сети, Разумкову подарили "змею", Зеленский поехал на передовую - как прошла неделя политиков
Порошенко плел сети, Разумкову подарили "змею", Зеленский поехал на передовую - как прошла неделя политиков
Просмотров: 1188
Фото
Все фото
14
5
6
5
12
По мотивам работ украинских художниц: Андре Тан и Осадчая выпустили осеннюю коллекцию
По мотивам работ украинских художниц: Андре Тан и Осадчая выпустили осеннюю коллекцию
Любимая Стейтема продемонстрировала трендовое сочетание свитера и юбки: стильные идеи
Любимая Стейтема продемонстрировала трендовое сочетание свитера и юбки: стильные идеи
Раритетная одежда и коллекционирования свитеров: кто из звезд одевается в секонд-хенде
Раритетная одежда и коллекционирования свитеров: кто из звезд одевается в секонд-хенде
В роскошном монохромном наряде. Джей Ло поддержала любимого на премьере фильма
В роскошном монохромном наряде. Джей Ло поддержала любимого на премьере фильма
Кожаные тренчи, мини-юбки и цветастые наряды: начался фестиваль Kyiv Art &amp; Fashion Days
Кожаные тренчи, мини-юбки и цветастые наряды: начался фестиваль Kyiv Art & Fashion Days
Видео
Все видео
От украинского бренда: Елена Зеленская надела трендовый костюм для визита в США
От украинского бренда: Елена Зеленская надела трендовый костюм для визита в США
Порекомендовали способы, как стильно носить узкий платок
Порекомендовали способы, как стильно носить узкий платок
Показали процесс создания новой сумки Dior
Показали процесс создания новой сумки Dior
Модникам на заметку: выбрали главные цвета 2021 года
Модникам на заметку: выбрали главные цвета 2021 года
Львовские дизайнеры представили одежду, которая светится
Львовские дизайнеры представили одежду, которая светится
Интервью
1/5
Варшава разрушает основы Евросоюза
Варшава разрушает основы Евросоюза
Просмотров: 711
"Газпром режет золотую курицу. Немцы плюнут и начнут закупать сжиженный газ у США" - Игорь Эйдман
"Газпром режет золотую курицу. Немцы плюнут и начнут закупать сжиженный газ у США" - Игорь Эйдман
Просмотров: 5112
"Ермак, Смирнов и Татаров убивают судебную реформу" - Жернаков
"Ермак, Смирнов и Татаров убивают судебную реформу" - Жернаков
Просмотров: 1413
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
1 Просмотров: 1512
Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"
Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"
Просмотров: 648
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
14 октября 2021
Просмотров: 1107
Мадонни метрополітену
Давніше, коли краще бачив, забавлявся ось чим. Вранці, підіймаючись ескалатором нагору на станції метро Шулявська, колекціонував очима дівчат, які ...
четверг, 21 октября 2021 01:45

Кейт Миддлтон показала, какой оттенок красного выбрать для элегантного образа

  Комментировать
Кейт Миддлтон показала, какой оттенок красного выбрать для элегантного образа
Кейт Миддлтон поразила красным аутфитом. Фото: Reuters

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон посетила благотворительное мероприятие в британском Лондоне и захватила ярким нарядом.

Жена принца Уильяма выбрала насыщенный однотонный красный total look, состоящий из плиссированной юбки и кашемировой водолазки, от Ralph Lauren. Дополнила образ бежевыми лодочками и сумкой в тон, а также золотыми серьгами.

Миддлтон выступила во время презентации кампании "Taking Action on Addiction" ( "Действуя против зависимости") организации The Forward Trust.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Елизавета II наймет адвокатов для защиты от Меган Маркл

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Duke and Duchess of Cambridge (@dukeandduchessofcambridge)

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон встретилась с британскими чемпионами по теннису и сыграла с ними на корте.

Жена принца Уильяма пришла на встречу с спортсменами Эммой Радукану, Джо Солсбери, Альфи Хьюитт и Гордоном Ридом. Герцогиня Кембриджская примеряла спортивную форму и продемонстрировала свою спортивную фигуру. Свой образ герцогиня завершила белыми кроссовками.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Кейт Миддлтон показала, какой оттенок красного выбрать для элегантного образа». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Леся Никитюк празднует 34-летие: самые сексуальные снимки ведущей
Леся Никитюк празднует 34-летие: самые сексуальные снимки ведущей
17
 Просмотров: 14913
Парфюмерный шопинг: как не купить подделку в интернете и так ли безобиден &quot;нелегал&quot;
Парфюмерный шопинг: как не купить подделку в интернете и так ли безобиден "нелегал"
5
 Просмотров: 9027
200 человек обнажились для флешмоба у Мертвого моря
200 человек обнажились для флешмоба у Мертвого моря
10
 Просмотров: 8019
На трассе Одесса-Киев масштабное столкновение: много погибших и пострадавших (обновлено)
На трассе Одесса-Киев масштабное столкновение: много погибших и пострадавших (обновлено)
3
 Просмотров: 5193
&quot;Газпром режет золотую курицу. Немцы плюнут и начнут закупать сжиженный газ у США&quot; - Игорь Эйдман
"Газпром режет золотую курицу. Немцы плюнут и начнут закупать сжиженный газ у США" - Игорь Эйдман
 Просмотров: 5112
Мода
По мотивам работ украинских художниц: Андре Тан и Осадчая выпустили осеннюю коллекцию
По мотивам работ украинских художниц: Андре Тан и Осадчая выпустили осеннюю коллекцию
14
 Просмотров: 792
Любимая Стейтема продемонстрировала трендовое сочетание свитера и юбки: стильные идеи
Любимая Стейтема продемонстрировала трендовое сочетание свитера и юбки: стильные идеи
5
 Просмотров: 1170
Наоми Кэмпбелл показала, какой выбрать и с чем миксовать тренд осени
Наоми Кэмпбелл показала, какой выбрать и с чем миксовать тренд осени Просмотров: 324
Раритетная одежда и коллекционирования свитеров: кто из звезд одевается в секонд-хенде
Раритетная одежда и коллекционирования свитеров: кто из звезд одевается в секонд-хенде
6
 Просмотров: 1746
В роскошном монохромном наряде. Джей Ло поддержала любимого на премьере фильма
В роскошном монохромном наряде. Джей Ло поддержала любимого на премьере фильма
5
 Просмотров: 1593
Больше всего комментируют
6
"Офшор 95": НАПК взялось за декларации Зеленского и Баканова
5
Отставка Разумкова - этап усмирения
4
Зеленский хочет уволить председателя Нацбанка - Bloomberg
4
Глава Пентагона назвал РФ виновником конфликта на Донбассе
2
Буймистер выгнали из фракции "Слуга народа"
Голосов: 364
Голосование Поддерживаете запрет всем артистам из РФ выступать в Украине?
  • Да
  • Нет
Просмотреть