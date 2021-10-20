Кейт Миддлтон показала, какой оттенок красного выбрать для элегантного образа

Кейт Миддлтон поразила красным аутфитом. Фото: Reuters

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон посетила благотворительное мероприятие в британском Лондоне и захватила ярким нарядом.

Жена принца Уильяма выбрала насыщенный однотонный красный total look, состоящий из плиссированной юбки и кашемировой водолазки, от Ralph Lauren. Дополнила образ бежевыми лодочками и сумкой в тон, а также золотыми серьгами.

Миддлтон выступила во время презентации кампании "Taking Action on Addiction" ( "Действуя против зависимости") организации The Forward Trust.

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Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон встретилась с британскими чемпионами по теннису и сыграла с ними на корте. Жена принца Уильяма пришла на встречу с спортсменами Эммой Радукану, Джо Солсбери, Альфи Хьюитт и Гордоном Ридом. Герцогиня Кембриджская примеряла спортивную форму и продемонстрировала свою спортивную фигуру. Свой образ герцогиня завершила белыми кроссовками.