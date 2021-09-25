Кейт Миддлтон появилась на публике в короткой юбке

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон встретилась с британскими чемпионами по теннису и сыграла с ними на корте.

Жена принца Уильяма пришла на встречу с спортсменами Эммой Радукану, Джо Солсбери, Альфи Хьюитт и Гордоном Ридом. Кадрами с приема Миддлтон поделилась в Instagram.

Герцогиня Кембриджская примеряла спортивную форму и продемонстрировала свою спортивную фигуру. Свой образ герцогиня завершила белыми кроссовками.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Принц Уильям показал редкое фото 6-летней дочери

Кейт испытала свои силы в теннисе с лучшими игроками Великобритании в честь их достижений на Открытом чемпионате США.

Герцогиня и Радукану вместе сыграли в парном разряде. Юная чемпионка охарактеризовала удар герцогини справа как "невероятный".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Duke and Duchess of Cambridge (@dukeandduchessofcambridge)

Супруга британского принца Уильяма Кейт Миддлтон посетила финал теннисного турнира Уимблдон-2021 в элегантном пастельно-розовом миди-платье Beulah London. Образ украсила вырезом-стойкой, юбкой А-силуэта, монохромным поясом на талии и укороченными рукавами.