Какой маникюр вышел из моды - 5 антитрендов

Естественность остается в тренде, а значит маникюр в стиле nude – главный фаворит этого года. Блестки, стразы, яркий лак – от всего этого вовсе не обязательно отказываться. Но использовать нужно аккуратно: в моде естественность и минимализм, в которую никак не вписываются длинные ногти с объемной аппликацией.

Антитренды 2019 года

Маникюр со стразами

Насовсем отказаться от этих блестящих камушков не стоит, рекомендуется существенно снизить их количество: россыпь страз уже не в моде. Отлично будут смотреться одиночные камни у лунки или аккуратный узор из нескольких камушков на одном или двух ногтях. Также, эффектно заменить стразы поможет глиттер (разноцветные декоративные блестки) и маникюр в стиле хром.

Броские рисунки

Наклейки и узоры с картинами, сценами из кино и мультфильмов больше не должны украшать ваши ногти – не модно. Исключением может стать тематическая вечеринка, а хорошим повседневным вариантом – минималистичные узоры, которые сейчас на пике популярности.

Кислотные оттенки

2019-й не потерпит никакого неона на ногтях, а все потому, что ногти неестественного цвета никак не вписываются в моду на натуральность. Замените ядовитую кислотность на коралловый, апельсиновый, кремово-желтый или туманно-синий цвет.

Ногти разных цветов + глиттер

Этот симпатичный маникюр в 2019-м, считается антитрендом. Если вы не готовы совсем от него отказаться, можно выбрать для своих ногтей что-то одно: или разные оттенки (не больше двух) или глиттер на одном, или нескольких пальцах.

Ногти всех цветов радуги

Последний антитренд 2019-го года – разноцветные ногти. Лучше будет ограничиться двумя тонами. Обратите внимание, что хорошо смотрятся или оттенки одного цвета, или контрастные цвета (например, фиолетовый + желтый).

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Что в моде

По данным специалистов, ключевым трендом в индустрии ногтевого искусства являются прозрачные ногти. В частности, в сети набирают популярность футуристические пластиковые ногти разных оттенков.

Трендовый маникюр можно создать исключительно на нарощенных ногтях, которые впоследствии покрываются специальным прозрачным лаком предпочитаемого оттенка – от нежно-голубого до лилового.

Пастельные оттенки

Спокойные, неброские, ко всему подходящие оттенки будут котироваться этой весной. Выбираем голубые, лавандовые, розовые, бирюзовые, желтые, мятные, телесные, нюдовые, пудровые цвета и осуществляем с ними задуманное. Можно выкрасить ногти в один понравившийся оттенок, а можно поиграть с цветами в "графике" 2/2.

Минимализм

Причем геометрический. В тренде полоски, точки и треугольники. Причем больше всего котируются именно полоски. Никаких витиеватых и сложных линий. Максимальная простота и лаконичность. Выбор цвета остается за вами – можно выкрасить ногти абсолютно в любой, подобрав хорошо сочетающийся оттенок для геометрии. Подойдет абсолютно ко всему, и даже в офис со строгим дресс-кодом.

Матовое покрытие

Оно актуально всегда. Экспериментировать сколько угодно, поскольку ложится матовое покрытие на лак абсолютно любого цвета. Смотрится интересно и аккуратно, будто ногти бархатом покрыли, ярким и кислотным оттенкам придает спокойствия, но при этом сохраняя их дерзкое настроение. Пастельным же цветам матовое покрытие придает благородности и шарма.

Абстракция

Это сложнее геометрии – что-то очень непонятное, изощренное, но очень стильное. Узоры похожи на хаотичные мазки кисточкой, которые выполнил художник по мольберту. Смотрится ну очень креативно и свежо. Причем неважна даже аккуратность и четкость линий. На ногтях может твориться абсолютный беспредел.

Перед тем, как покрыть ногти лаком, их нужно высушить и обезжирить. Это нужно для того, чтобы лак держался лучше и не начал слоиться. Для этого стоит использовать средство для обезжиривания на спиртовой основе или жидкость для снятия лака, но без масла в составе. После нужно нанести базу для маникюра. Она нужна, чтобы сгладить поверхность ногтя и улучшить сцепление - так маникюр будет выглядеть аккуратно и "проживет" дольше. Не забывайте о том, что быстрее всего лак скалывается на кончиках, поэтому нужно аккуратно "припечатать" лак на кончиках ногтей. Не нужно активно трясти флакон с лаком для ногтей - из-за этого в нем образуются пузырьки воздуха из-за чего покрытие будет лежать неровно. Несколько раз перекатить флакон в руках будет достаточно. Нанесите два слоя лака для ногтей и не забудьте "запечатать" кончики, пройдясь кисточкой отдельно по торцу ногтевой пластины. После того, как второй слой лака высохнет, не забудьте зафиксировать маникюр с помощью топового покрытия. Для этого подойдет или специальная "сушка" для ногтей или лампа (если речь идет о шеллаке). Есть одна хитрость. Она работает как и для обычного лака, так и шеллака - опустите ногти на пару минут в миску с холодной водой и парой кубиков льда. Так они высохнут быстрее. Используйте масло для кутикулы и крем для рук, чтобы увлажнить и смягчить кожу после маникюра.