Какой фасон юбок будет модным осенью

Если у вас есть юбка плиссе, то не прячьте ее далеко в шкаф - она еще актуальна. Фото: pexels

В модный осенне-зимний сезон 2020-2021 вернулись юбки Longuette.

Это длинные юбки, по силуэту похожи на футляр или карандаш, но длина - чуть ниже колена, и они свободны - на первый взгляд, может показаться, что юбка великовата на несколько размеров, пишет "Главред".

Материалы могут быть разнообразными - легкие и изысканные ткани, также твидовые. Фасон, тоже может варьироваться - главное следить за длиной.

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В 2020 году в моду вернулась кожа. В тренде будет цветная искусственная кожа.

В моде также будут юбки с разрезами спереди или сбоку. Вместе с тем не важно, какого цвета и из какого материала будет продолжена юбка, но образу она придаст изюминки и неповторимого шика.

Для делового образа прекрасно подойдет юбка карандаш. А на осень и зиму эта юбка стала немного свободной. Ориентироваться стоит на красивые "зимние" ткани с узорами. Также заслуживают внимания насыщенные, запалющие цвета - изумрудный или фуксия, а также синий, шоколадный и классический черный. Кстати, черно-бело-серая гамма снова модная.

Еще одним вариантом на осень станут изысканные длинные юбки со складками - мелкими и не очень. Если у вас есть юбка плиссе, то не прячьте ее далеко в шкаф - она ​​еще актуальна. А если хотите обновить гардероб и ищете юбку, которая наполнит вас самыми нежными чувствами, тогда для вас в моду вернулись крупные складки.

Главную палитру модных цветов осени-2020 представили институт цвета Pantone совместно с компанией Heuritech, которая специализируется на прогнозировании модных трендов. Новое исследование отличается от стандартных рейтингов Pantone. Акцент сделали на пяти основных цветовых гаммах.