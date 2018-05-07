Какое платье выбрать на выпускной бал 2018: советы украинских дизайнеров

Выпускной – одно из самых волнующих и долгожданных событий в жизни каждой школьницы. Мода и трендовые веяния на наряды меняются с каждым годом. Все больше девушек делают выбор в пользу практичности - чтобы платье не весело без дела после одного выхода, а послужило для других торжественных мероприятий.

Украинские дизайнеры Виктория Богдан и Александр Морик, создатели столичного модного бренда VMMA, рассказали, какие платья, по их мнению, лучше всего подойдут в этом сезоне.

Платья с открытой спиной

"Первое место в рейтинге самых актуальных мы бы отдали платью с открытой спиной. Очень кокетливо смотрится и всегда привлекает внимание. В наших коллекциях эти модели двух видов - короткие и длинные. Выбор только за выпускницей, что ей больше нравится, и что больше подойдет. Модели сделаны с качественного жакарда хорошо садятся на фигуру", – комментирует Виктория Богдан.

Автор: Виктория Богдан Платье с открытой спиной

Автор: Виктория Богдан Платье с открытой спиной

Платье-миди с пестрым рисунком

"Платья-миди – это хороший выбор! Такая длинна стала очень актуальной последние сезоны. Образ в меру кокетливый и выигрышно смотрится на высокой девушке, поэтому маленьким лучше отказаться от такого лука. Фасон платьев-миди подчеркивает талию и скрывает проблемные зоны в районе бедер", – говорит Александра Морик.

Автор: Виктория Богдан Платье-миди с пестрым рисунком

Платье–бюстье

"Такие модели очень женственны и придадут образу изящества, и вы будете в тренде так точно. Когда выбираете платье с корсетным верхом, вам должно быть в первую очередь комфортно, и чтобы ничего не спадало", – делятся дизайнеры.

Автор: foxy-fit.ru Платье – бюстье

Платье в пол

"Это классика, которая актуальна всегда. Лучше выбирать платье из летящей ткани. Она будет раздуваться на ветру и тогда образ никто не забудет. Такой образ будет смотреться еще более удачней, когда однотонный низ сочетается с красивыми принтами на верхней части модели", – говорят Виктория и Александра.

Автор: kievpravda.com Актриса Анджелина Джоли в платье в пол от Dior

Также дизайнеры рекомендуют добавлять к образу больше женственности в обуви и аксессуарах. Максимальный комфорт и чувство уверенности помогут быть на высоте и провести вечер наилучшим образом.

Автор: Виктория Богдан Украинские дизайнеры Виктория Богдан и Александр Морик

3 мая в Париже состоялась круизная коллекция креативного директора дома Chanel Карла Лагерфельда. Французский дизайнер создал расслабленную и классическую морскую гамму.