Какие шорты в моде этим летом: советы дизайнеров

Сложно представить свободный и неформальный стиль одежды без шортов. В них можно чувствовать себя непринужденно в разных ситуациях. Они подойдут и на вечеринку, и на пляж, поэтому очень важно правильно подобрать модель.

Украинские производители модной одежды VMMA Виктория Богдан и Александра Морик сделали свою подборку шортов.

"Женские шорты – это очень популярный предмет гардероба, и их популярность обусловлена тем, что они очень удобны и комфортны. Летом лучше выбирать шорты насыщенных ярких цветов - бирюзовые, зеленые, голубые, коралловые, красные или солнечно-желтые", – говорят дизанйеры.

Шорты с принтами

Оригинально будут выглядеть этим летом шорты с геометрическими принтами. Они добавят образу свежести и новизны. С помощью таких шортов можно визуально скорректировать маленький рост у девушек.

Автор: Виктория Богдан Шорты с принтами

"Выбирайте шорты свободного кроя с самыми разнообразными рисунками. Также возьмите модель, где на самой талии будет завязываться поясок. Такой крой сразу, можно использовать даже в офисном дресс-коде", – советует Виктория.

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Шорты из льна

Если хотите быть в тренде и выбирать самые интересные модели шорт, то следует обратить свое внимание на шорты из льна ярких оттенков. Данный тип прекрасно подходит для девушек, которые активно занимаются спортом. Ведь с помощью шортов, они могут не стесняться показывать свои красивые ноги.

Автор: Виктория Богдан Шорты из льна

"Шорты из нашей коллекции очень яркие и созданы для смелых. Модель со льна, имеет достаточно короткую длину, поэтому носить ее рекомендуем на вечеринки или на прогулку", – рассказывают дизайнеры.

Шорты с яркой полоской

Выбирая шорты, следует обязательно учитывать их комфорт и практичность. Трендом сезона являются шорты в полоску с красивой повязкой на талии. Этот тип добавит образу женственности и легкости, так как будет подчеркнута талия.

Автор: Виктория Богдан Шорты с яркой полоской

"Такие шорты, должны быть в гардеробе – они чрезвычайно комфортны в носке и выглядят при этом действительно эстетично. Кроме того, визуально удлиняют и стройнят ноги", – говорят Виктория и Александра.

Шорты-юбка

На пике популярности будут шорты-юбки ярких оттенков. Они смотрятся очень оригинально. Лучше выбирать контрастные тона. Например, сочетание синего низа с белым верхом или красное с черным. Таким образом, визуально подчеркивается стиль.

Автор: Виктория Богдан Шорты-юбка

"Шорты-юбку носите днем с лаконичной блузой с короткими рукавами, а вечером дополните топом с широкими бретелями или футболкой с забавной надписью", – комментируют дизайнеры.

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Шорты – вещь достаточно хитрая. Одна модель может сделать с женщины топ-модель, тогда как другая накинет множество килограммов лишнего веса. Прежде всего, нужно помнить, что надо забыть об обтягивающих моделях и мини-шортах, если не обладаете подтянутой фигурой и спортивным телом. Лучше обратить внимание на более свободные кроя, чем носить то, что вас сделает не привлекательной, хоть и модной.

Автор: Виктория Богдан Можно забыть об обтягивающих моделях и мини-шортах, если не обладаете подтянутой фигурой

Автор: Виктория Богдан Производители модной одежды VMMA Виктория Богдан и Александра Морик

В этом году коллекция Miu Miu прет-а-порте сезона осень-зима 2018-2019 выглядит ностальгически. В моду возвращаются прически и одежда в стиле поздних 1980-х.