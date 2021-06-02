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четверг, 03 июня 2021 14:31

Какие платься летом будут в моде
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Исконно платье считается самым женственным предметом гардероба. И когда, как не летом, создавать интересные образы с платьями? Gazeta.ua подготовила подборку самых модных платьев этого лета и идеи, с чем можно сочетать их, чтобы получить невероятный образ.

Автор: Dziana Hasanbekava.Pexels
  Даже самое минималистичное платье может быть интересным в своих сочетаниях
Даже самое минималистичное платье может быть интересным в своих сочетаниях

Вязанные платья

Автор: Pixabay.Pexels
  Вязанное платье или платье с вязанными вставками - самый нетривиальный тренд этого года
Вязанное платье или платье с вязанными вставками - самый нетривиальный тренд этого года

Лето 2021 смело можно назвать сезоном вязаных платьев. При чем именно в этом году их действительно много в самых различных вариантах. Вне зависимости от длины и оттенка вашего платья, вы можете сочетать их как с обувью на небольшом каблуке, так и с босоножками на плоской подошве. Вязаные платья смотрятся невероятно женственно и нежно, поэтому, дополнив их маленькой сумочкой, вы усилите этот эффект.

С вырезами

Автор: Polina Kovaleva.Pexels
  Вырезы на спине всегда смотрятся очень сексуально
Вырезы на спине всегда смотрятся очень сексуально

Необычные вырезы на платьях - самый горячий тренд этого года. Модные показы были буквально переполнены дизайнерскими экспериментами с этим элементом гардероба, поэтому вы 100% найдете подходящий для вас фасон. Мы же лишь посоветуем сочетать нетривиальное платье с kitten heel и минималистичной сумкой среднего или маленького размера.

Платье-поло

Автор: One Click BH.Pexels
  Тренд на стильные воротники пришли и в мир платьев
Тренд на стильные воротники пришли и в мир платьев

Идеальное решение на каждый день. И идеальный вариант для тех, кто одновременно хочет спортивный образ, но в то же время добавить нотку женственности. За счет кроя и расслабленного настроения, платье-поло можно сочетать с любыми кроссовками и мешковатой сумкой. Будет красиво.

Платье в стиле сафари

Автор: Daria Shevtsova.Pexels
  Платье, в котором удобно даже при самом активной образе жизни
Платье, в котором удобно даже при самом активной образе жизни

Снова хорошее решение для тех, кто ценит практичность. Платье в стиле сафари абсолютно свободно в сочетаниях, но удачнее всего оно соединяется с hiking сандалиями и структурированной сумкой небольших размеров.

Платье в бельевом стиле

Автор: cottonbro.Pexels
  Шелковое платье отлично сочетается с любой обувью и верхней одеждой
Шелковое платье отлично сочетается с любой обувью и верхней одеждой

Невероятно женственное платье, которое уместно и на свидании, и на прогулке с подругами. Удивительно, что, несмотря на нарочитую сексуальность, платье-комбинацию можно смело сочетать с кроссовками. Но если вашей целью является исключительно романтичный образ, обувайте босоножки на высоком или небольшом каблуке.

Льняное платье

Автор: Ben Mack.Pexels
  Льняное платье выглядит невероятно стильно, но самое главное - это невероятный комфорт в жаркую погоду, которое оно дарит
Льняное платье выглядит невероятно стильно, но самое главное - это невероятный комфорт в жаркую погоду, которое оно дарит

Наша редакция не представляет лето без льняного платья. За счет гигроскопичности, лен считается лучшей тканью для жаркой погоды. К тому же, в этом году оно невероятно актуально. Еще одним плюсом льняного платья является свобода в сочетании с абсолютно разной обувью, поэтому не ограничивайте себя и выбирайте то, что наиболее удобно для вас.

Цветочный принт

Автор: Israelzin Oliveira.Pexels
  Изображение цветов лишь добавляет образу нежности и романтики
Изображение цветов лишь добавляет образу нежности и романтики

В этом году цветочный принт как никогда в тренде. Не важно, это короткое платье, платье длины макси или средней длины, приталенное или свободного фасона - цветочный принт смотрится одинаково красиво на любых фасонах. За счет достаточно активного рисунка, подобное платье привлекает много внимания, поэтому, чтобы не переборщить, советуем подбирать минималистичную обувь и аксессуары.

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Платье с рукавами-фонариками

Автор: Dziana Hasanbekava.Pexels
  Оригинальные рукава могут стать очень интересным акцентом в вашем образе
Оригинальные рукава могут стать очень интересным акцентом в вашем образе

Акцентные рукава в данном случае привлекают достаточно много внимания, поэтому рекомендуем сочетать такое платье со спокойными по стилистике дополнениями к образу. В данном случае именно такой декор добавляет завершенности образу и становится его изюминкой.

Украинский дизайнер Андре Тан заявил, что сарафан свободного кроя с обнаженными плечами является универсальным, и подойдет как для летнего отпуска, так и для прогулок в городе. Комбинировать одежду можно с соломенной шляпой и обувью на каблуках.

Автор: Диана Родина
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