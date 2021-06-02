Какие платься летом будут в моде

Исконно платье считается самым женственным предметом гардероба. И когда, как не летом, создавать интересные образы с платьями? Gazeta.ua подготовила подборку самых модных платьев этого лета и идеи, с чем можно сочетать их, чтобы получить невероятный образ.
Вязанные платья
Лето 2021 смело можно назвать сезоном вязаных платьев. При чем именно в этом году их действительно много в самых различных вариантах. Вне зависимости от длины и оттенка вашего платья, вы можете сочетать их как с обувью на небольшом каблуке, так и с босоножками на плоской подошве. Вязаные платья смотрятся невероятно женственно и нежно, поэтому, дополнив их маленькой сумочкой, вы усилите этот эффект.
С вырезами
Необычные вырезы на платьях - самый горячий тренд этого года. Модные показы были буквально переполнены дизайнерскими экспериментами с этим элементом гардероба, поэтому вы 100% найдете подходящий для вас фасон. Мы же лишь посоветуем сочетать нетривиальное платье с kitten heel и минималистичной сумкой среднего или маленького размера.
Платье-поло
Идеальное решение на каждый день. И идеальный вариант для тех, кто одновременно хочет спортивный образ, но в то же время добавить нотку женственности. За счет кроя и расслабленного настроения, платье-поло можно сочетать с любыми кроссовками и мешковатой сумкой. Будет красиво.
Платье в стиле сафари
Снова хорошее решение для тех, кто ценит практичность. Платье в стиле сафари абсолютно свободно в сочетаниях, но удачнее всего оно соединяется с hiking сандалиями и структурированной сумкой небольших размеров.
Платье в бельевом стиле
Невероятно женственное платье, которое уместно и на свидании, и на прогулке с подругами. Удивительно, что, несмотря на нарочитую сексуальность, платье-комбинацию можно смело сочетать с кроссовками. Но если вашей целью является исключительно романтичный образ, обувайте босоножки на высоком или небольшом каблуке.
Льняное платье
Наша редакция не представляет лето без льняного платья. За счет гигроскопичности, лен считается лучшей тканью для жаркой погоды. К тому же, в этом году оно невероятно актуально. Еще одним плюсом льняного платья является свобода в сочетании с абсолютно разной обувью, поэтому не ограничивайте себя и выбирайте то, что наиболее удобно для вас.
Цветочный принт
В этом году цветочный принт как никогда в тренде. Не важно, это короткое платье, платье длины макси или средней длины, приталенное или свободного фасона - цветочный принт смотрится одинаково красиво на любых фасонах. За счет достаточно активного рисунка, подобное платье привлекает много внимания, поэтому, чтобы не переборщить, советуем подбирать минималистичную обувь и аксессуары.
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Платье с рукавами-фонариками
Акцентные рукава в данном случае привлекают достаточно много внимания, поэтому рекомендуем сочетать такое платье со спокойными по стилистике дополнениями к образу. В данном случае именно такой декор добавляет завершенности образу и становится его изюминкой.
Украинский дизайнер Андре Тан заявил, что сарафан свободного кроя с обнаженными плечами является универсальным, и подойдет как для летнего отпуска, так и для прогулок в городе. Комбинировать одежду можно с соломенной шляпой и обувью на каблуках.
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