 
Ексклюзивы
1/5
С возвращением Коломойского государственная политика станет коммерческой - Гай
С возвращением Коломойского государственная политика станет коммерческой - Гай
1 Просмотров: 2466
Объяснили, почему в Украине низкий уровень качества жизни
Объяснили, почему в Украине низкий уровень качества жизни
2 Просмотров: 1854
Зеленскому не нужны досрочные выборы
Зеленскому не нужны досрочные выборы
8 Просмотров: 4583
О чем Путин говорил с Трампом полтора часа
О чем Путин говорил с Трампом полтора часа
Просмотров: 1116
Луценко об инаугурации: "Давайте прекратим игру загадок"
Луценко об инаугурации: "Давайте прекратим игру загадок"
Просмотров: 2925
Тотальный кризис и социальный взрыв: рассказали о последствиях отмены национализации Приватбанка
Тотальный кризис и социальный взрыв: рассказали о последствиях отмены национализации Приватбанка
1 Просмотров: 3429
Если надо будет вводить военное положение, Зеленский не сможет
Если надо будет вводить военное положение, Зеленский не сможет
1 Просмотров: 5733
Порошенко в начале своего правления переносил украинцев в другую реальность - эксперт
Порошенко в начале своего правления переносил украинцев в другую реальность - эксперт
Просмотров: 1944
Если бы нам позволили, мы бы уже завершили эту войну - Валькирия
Если бы нам позволили, мы бы уже завершили эту войну - Валькирия
2 Просмотров: 2151
Украина и Беларусь начали совместно действовать против России - эксперт
Украина и Беларусь начали совместно действовать против России - эксперт
Просмотров: 3375
Фото
Все фото
45
4
25
4
5
Какие купальники надо носить в этом сезоне
Какие купальники надо носить в этом сезоне
Модный бренд снял для рекламной кампании модель без переднего зуба
Модный бренд снял для рекламной кампании модель без переднего зуба
Фэшн в коровнике: фотограф перевернул мир высокой моды
Фэшн в коровнике: фотограф перевернул мир высокой моды
Беззубая модель прорекламировала помады от Gucci
Беззубая модель прорекламировала помады от Gucci
Стало известно, почему Кейт Миддлтон выбирает одежду зеленых оттенков
Стало известно, почему Кейт Миддлтон выбирает одежду зеленых оттенков
Видео
Все видео
Его музой была Одри Хепберн: умер один из самых известных кутюрье ХХ века
Его музой была Одри Хепберн: умер один из самых известных кутюрье ХХ века
Как Кристиан Диор вернул женщинам любовь к моде после войны
Как Кристиан Диор вернул женщинам любовь к моде после войны
300 лет назад одела дочь казацкого гетмана: как выглядит самое ценное женское платье Украины
300 лет назад одела дочь казацкого гетмана: как выглядит самое ценное женское платье Украины
Модель Кайю Гербер фанаты не узнали на подиуме
Модель Кайю Гербер фанаты не узнали на подиуме
Модель с обнаженной грудью кормила младенца прямо на подиуме
Модель с обнаженной грудью кормила младенца прямо на подиуме
Интервью
1/5
Военной эскалации в Украине в ближайшее время не будет - Мирослав Гай
Военной эскалации в Украине в ближайшее время не будет - Мирослав Гай
1 Просмотров: 729
Путин ждет, когда в Украине наступит полный хаос. Наши политики помогают - Григорий Перепелица
Путин ждет, когда в Украине наступит полный хаос. Наши политики помогают - Григорий Перепелица
6 Просмотров: 3249
"Люди проводят в Чернобыльской зоне отпуск" - Сергей Мирный
"Люди проводят в Чернобыльской зоне отпуск" - Сергей Мирный
Просмотров: 1368
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
Просмотров: 1440
"Власть засекретила истинные причины аварии на ЧАЭС" — ликвидатор
"Власть засекретила истинные причины аварии на ЧАЭС" — ликвидатор
Просмотров: 3357
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
08 мая 2019
Просмотров: 1053
Скельце окулярів
Недавно трапилась пригода, зовсім маленька й коротка, а от досі не забувається, вертається в пам'яті. А сталося воно ось як. Бачу — йдуть ...
понедельник, 13 мая 2019 05:28

Какие купальники надо носить в этом сезоне
45

  Комментировать

В 2019 году много новых неординарных моделей купальников
Фото: ukrtoday.com.ua.
В 2019 году много новых неординарных моделей купальников
В 2019 году много новых неординарных моделей купальников
В 2019 году много новых неординарных моделей купальников
В 2019 году много новых неординарных моделей купальников

В этом сезоне в моде будут купальники черного, кораллового, белого и синего цвета.

В 2019 году в тренд входит палаточные принты, флористические мотивы, клетка и полоска, абстракция и анималистика горох.

Модницам стоит обратить внимание на модели, имеющие шнуровку, рюши, воланы, глубокие вырезы и длинные рукава, рассказывает ukrtoday.com.ua.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Показали новый тренд шорт

Рюши и оборки могут образа добавить женственности и подкорректируют некоторые особенности фигуры.

Закрытые купальники с глубоким вырезом помогут подчеркнуть изящную фигуру.

Высокие купальники в ретро стиле могут прикрыть некоторые недостатки, которые не хочется показывать.

Яркие и неординарные модели можно найти в коллекциях таких модных брендов, как Aguaclara, Sinesia Karol, Aqua Blu, TJ Swim, Agua Bendita, Baes Bikinis, Montce, Monday Swimwear, Gigi C, Luli Fama и др.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Какие купальники надо носить в этом сезоне». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Какой маникюр вышел из моды - 5 антитрендов
Какой маникюр вышел из моды - 5 антитрендов
7
 Просмотров: 22636
Свадьба Насти Каменских и Потапа: дружкой станет его экс-супруга
Свадьба Насти Каменских и Потапа: дружкой станет его экс-супруга Просмотров: 22097
Шотландский клуб презентовал форму на обнаженных девушках
Шотландский клуб презентовал форму на обнаженных девушках
8
 Просмотров: 17649
2-летняя девочка несколько дней сидела возле мертвых родителей
2-летняя девочка несколько дней сидела возле мертвых родителей
 Просмотров: 13266
У Зеленского предложили отобрать у Коломойского телеканал &quot;1+1&quot;
У Зеленского предложили отобрать у Коломойского телеканал "1+1" 1 Просмотров: 8658
Мода
Какой маникюр вышел из моды - 5 антитрендов
Какой маникюр вышел из моды - 5 антитрендов
7
 Просмотров: 22627
Как правильно носить белое, чтобы не выглядеть полнее
Как правильно носить белое, чтобы не выглядеть полнее 2 Просмотров: 873
Почему звезды покупают туфли на размер больше
Почему звезды покупают туфли на размер больше Просмотров: 11575
Модный бренд снял для рекламной кампании модель без переднего зуба
Модный бренд снял для рекламной кампании модель без переднего зуба
4
 Просмотров: 3267
Фэшн в коровнике: фотограф перевернул мир высокой моды
Фэшн в коровнике: фотограф перевернул мир высокой моды
25
 1 Просмотров: 141338
Больше всего комментируют
16
Российский оккупант глушит украинское радио в Крыму
10
Садовый хочет идти в премьер-министры
5
Миллион просмотров для роспуска Рады: у Зеленского запустили видеопетицию
5
Порошенко наградил скандального "регионала"
5
В Крыму произойдет масштабное отключение электричества
Голосов: 239
Голосование Кто выиграет футбольную Лигу чемпионов 2018/19?
  • 1) "Ливерпуль"
  • 2) "Тоттенхем"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua