Какие купальники надо носить в этом сезоне

Фото: ukrtoday.com.ua.

В этом сезоне в моде будут купальники черного, кораллового, белого и синего цвета.

В 2019 году в тренд входит палаточные принты, флористические мотивы, клетка и полоска, абстракция и анималистика горох.

Модницам стоит обратить внимание на модели, имеющие шнуровку, рюши, воланы, глубокие вырезы и длинные рукава, рассказывает ukrtoday.com.ua.

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Рюши и оборки могут образа добавить женственности и подкорректируют некоторые особенности фигуры.

Закрытые купальники с глубоким вырезом помогут подчеркнуть изящную фигуру.

Высокие купальники в ретро стиле могут прикрыть некоторые недостатки, которые не хочется показывать.

Яркие и неординарные модели можно найти в коллекциях таких модных брендов, как Aguaclara, Sinesia Karol, Aqua Blu, TJ Swim, Agua Bendita, Baes Bikinis, Montce, Monday Swimwear, Gigi C, Luli Fama и др.