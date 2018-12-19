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среда, 19 декабря 2018 11:57

Какие элементы гардероба модные этой зимой

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Шарф, перчатки и головной убор - необходимые вещи зимой, рассказывает Gazeta.ua стилист и дизайнер головных уборов Светлана Савельева.

"Выберите минимализм и элегантность, сочетая эти 3 элемента зимнего гардероба. Следуйте правила - выбирайте комплекты одного вида. Лучше подберите сходные по цвету, но разных фактур. Так будет выглядеть интереснее", - говорит специалист.

Стилист рассказала, как правильно выбрать элементы гардероба.

Шапка

Автор: vplate
  Этой зимой шапки крупной вязки не модны.
Этой зимой шапки крупной вязки не модны.

Шапка крупной вязки в этом сезоне не актуальна. Она подходит не всем - разве школьницам или очень хрупким девушкам. Такой аксессуар удешевляет весь образ. Выбирайте шапки аккуратного вида, без стразов, лишнего декора и сдержанных неярких цветов.

Шарф

Шарфы крупной вязки поверх одежды - тоже в в корзину. Образ с таким аксессуаром выглядит по-детски. Выберите шарф (палантин) базовых цветов из тонкой шерстяной ткани. Такой аксессуар выглядит элегантно и хорошо согревать в мороз. Такой шарф можно оставить на плечах, когда заходите в помещение.

Автор: Nazvania.net
  Шарф-палантин не относится к нарядному гардеробу.
Шарф-палантин не относится к нарядному гардеробу.

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Рукавицы

Перчатки на разные: плетеные, трикотажные, кожаные, с современного текстиля. В этом сезоне модные все.

Автор: DHgate.com
  Вязаные перчатки - самый модный способ защитить свои руки от холода.
Вязаные перчатки - самый модный способ защитить свои руки от холода.

Пуховик-одеяло также является неотъемлемым атрибутом этой зимой. Он выглядит стильно. Смелым выбором являются яркие сапоги с мехом. Такая обувь хорошо сочетать с зауженными моделями брюк и джинсов. Для зимы подойдут брюки белого или пастельного цветов.

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