Какие базовые вещи необходимо иметь в зимнем гардеробе

Фото: ukr.media

Эксперты определили основные вещи базового гардероба на зиму 2020 года.

Эта одежда вовсе не скучная или старомодная, пишет Ukr.Media.

Сайт собрал подборку стильных базовых вещей.

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Оверсайз-свитер

Этой зимой модные модели нежных оттенков, минималистичных и с высоким горлом. Такой свитер можно надеть с джинсами, классическими брюками, а также хорошо дополнит любимое с лета платье-комбинацию и женственную юбку.

Теплая клетчатая рубашка

Тренд на клетку добрался и до рубашек. Единственное, в этом сезоне наиболее актуальной стала теплая и плотная клетчатая рубашка с шерстью в составе. Она будет хорошей альтернативой жакету и поможет создать стильные многослойные образы.

Кожаная юбка

Кожа - один из главных трендов сезона. И самый простой способ его примерить - сделать ставку на минималистичную кожаную юбку. Карандаш, мини или даже плиссе можно совместить с оверсайз-свитером или лаконичным лонгсливом.

Минималистичное вязаное платье

Мини или миди, с разрезами или без, такая минималистское и сдержанное платье станет настоящей находкой. Носить его можно с актуальными высокими сапогами и дополнить оригинальными массивными серьгами.

Широкие черные брюки

Широкие, свободные, с высокой посадкой и поясом можно совместить с лонгсливамы, блузами или создать более расслабленные образы с худыми и утепленными кроссовками.

Бежевый лонгслив

Наиболее базовая вещь в модном оттенке сезона. Бежевый гольф отлично впишется в любой образ и станет хорошим "фоном" для модных экспериментов.

Пуховик

Без чего этой зимой точно не обойтись, так это без пуховика. В этом сезоне модный трендовый пуховик с эко-кожи. Главное требование: он обязательно должен быть объемным, теплым и очень уютным.

Французский модный дом Givenchy представил женскую коллекцию прет-а-порте на сезон весна-лето 2020. В цветовой гамме преобладают пастельные оттенки бежевого, глубокий зеленый, фиолетовый, синий. Некоторые платья имеют цветочный принт.