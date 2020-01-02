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четверг, 02 января 2020 13:14

Цветочный принт и разорванные колени: Givenchy представил новую коллекцию
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В цветовой гамме преобладают пастельные оттенки бежевого, глубокий зеленый, фиолетовый, синий
Фото: vogue.ua
В цветовой гамме преобладают пастельные оттенки бежевого, глубокий зеленый, фиолетовый, синий
В цветовой гамме преобладают пастельные оттенки бежевого, глубокий зеленый, фиолетовый, синий
В цветовой гамме преобладают пастельные оттенки бежевого, глубокий зеленый, фиолетовый, синий
В цветовой гамме преобладают пастельные оттенки бежевого, глубокий зеленый, фиолетовый, синий

Французский модный дом Givenchy представил женскую коллекцию прет-а-порте на сезон весна-лето 2020. В цветовой гамме преобладают пастельные оттенки бежевого, глубокий зеленый, фиолетовый, синий. Некоторые платья имеют цветочный принт.

Изюминкой большинства образов стали изделия из кожи и джинса. Деним различных оттенков сочетается в плащах, юбках и шортах. Также бренд возвращает в моду тренд на разорванные колени в джинсах.

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В следующем сезоне сохраняется тенденция неординарных сочетаний элементов одежды - объемные пиджаки с короткими бриджами или шортами, короткий топ с длинной юбкой. Женственность костюмов и платьев дизайнеры подчеркнули широкими рукавами и пышными юбками.

Автор: vogue.ua
  В цветовой гамме преобладают пастельные оттенки бежевого, глубокий зеленый, фиолетовый, синий
В цветовой гамме преобладают пастельные оттенки бежевого, глубокий зеленый, фиолетовый, синий
Автор: vogue.ua
  В цветовой гамме преобладают пастельные оттенки бежевого, глубокий зеленый, фиолетовый, синий
В цветовой гамме преобладают пастельные оттенки бежевого, глубокий зеленый, фиолетовый, синий

В нынешней моде царит свобода. Она заимствует элементы из разных периодов. Однако наиболее актуальный стиль 1990-х. Об этом Gazeta.ua рассказала стилист и фешн-блогер Елена Гилка.

Vogue
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