Как правильно сочетать головной убор с верхней одеждой

Головной убор обязательно должен сочетаться с зимним гардеробом, советует Gazeta.ua стилист и дизайнер головных уборов Светлана Савельева.

Аксессуар должен быть комфортным, теплым и уместным. Дополнять верхнюю одежду.

"Легче всего подобрать головной убор - под куртку. Это функциональный вид одежды для подвижного досуга. Можно поэкспериментировать с цветом и формой убора. Например, одеть кепи или бейсболку в зимних вариантах. Шапка, снуд, перчатки могут быть разноцветными, но гармонировать под цвет одежды" , - говорит специалист.

Автор: yandex Под пуховик подойдут шапки с вязкой.

Если носите пуховое пальто или пуховик, оденьте стильную вязаную шапку и шарф. Миксуйте ее с рукавицами или перчатками.

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"Важно подобрать подходящий аксессуар к шубе. Это может быть берет или стильный фетровая шляпка с небольшими полями. В этом сезоне это актуальная фишка гардероба. Если шляпы мало, под него можно повязать платок. Она хорошо утеплить уши и шею. Это будет выглядеть очень стильно. Платок из шерстяной ткани можно связать под подбородком", - советует Савельева.

Автор: Fonstola К шубы следует одевать аксессуары, соответствующего статуса.

В следующем году модными будут оригинальные, женственные и романтические прически. В моду постепенно входят балетный узел, легкая небрежная прическа с текстурированием.