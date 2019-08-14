Как правильно следить за собой - советы француженок

Француженки могут научить красоте

Для того, чтобы хорошо выглядеть, француженки советуют постоянно следить за собой, правильно питаться, редко наносить косметику и вести активный образ жизни.

Каждая француженка находит для себя время, чтобы побаловать. Это может быть маникюр, массаж или сон.

Французы любят естественность, поэтому мало используют косметики.

Это может быть только немного румян, тушь и помада для губ, рассказывает ukr.media.

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Нужно пользоваться средствами по уходу за собой.

Стоит много гулять, ходить пешком, бегать и заниматься спортом.

Аккуратная стрижка и чистые волосы - одно из основных правил француженок.

Не стоит покупать много вещей, лучше купить несколько но качественных.

Французские женщины, несомненно, знают, что любовь к близким и мира начинается с любви к себе.