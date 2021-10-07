Как носить шарф стильно: беспроигрышные идеи под любой образ

Модницы с осенними холодами начали миксовать трендовые шарфы и верхнюю одежду.

Чего стоит избегать в таких теплых образах и как носить с различными вариантами верхней одежды, показала стилист Самаль Сан в Instagram.

Шарф и верхняя одежда в одном цвете, но разных фактур – удачное решение. Также можно сделать акцентным шарф в образе.

Если пальто или тренч на запах или с V-образным вырезом, то лучше не надевать шарф в виде хомута. Трендовым решением будет замотать шарф так, чтобы он создавал вертикаль.

Фото: instagram.com/streetstyle_looks

Одним из способов носить объемный шарф из тонкой шерсти есть определить его на плечи и перехватить у талии ремнем. Выбрать можно как монохромную модель, так и контрастную до верхней одежды.

Если куртка или пальто со сложным воротником – объемным, воротником-стойкой или другим – надеваем шарф под верхнюю одежду.

Шапка и шарф необязательно должны создавать комплект: можно выбрать разных оттенков, но похожих фактур, или наоборот.

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Тонкие платки и палантины в сочетании с теплой верхней одеждой, выглядят неудачно. Чем плотнее ткань верхней одежды, тем теплее шарф.

Трендом этой осени является стильный трикотаж: миди-платья, комплекты из топов и юбок и лонгсливы. Именно в трикотажном сексуальном лонгсливе и появилась певица Надя Дорофеева. Звезда выбрала светло-коричневую кофту с обнаженными плечами и декольте.